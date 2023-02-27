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Иво Бобул оскандалился высказываниями о женщнах и поругался на интерью (видео)

Фото: Иво Бобул (facebook.com/dmytro.vaha)
Автор: Владимир Костырин

Иво Бобул во время интервью высказал свое мнение о современных женщинах, которых упрекнул в "меркантильности", и поспорил с журналисткой Эммой Антонюк. Точку в дискуссии народный артист Украины поставил, решив просто прервать беседу - певец снял микрофон и покинул съемку.

Соответствующее видео размещено на You-Tube канале "Це Ніхто Не Буде Дивитись".

Озвучивая свое мнение о женщинах 69-летний музыкант заявил, что они "сейчас избалованы и очень много хотят от мужчин". Иво Бобул считает, что девушек интересуют деньги, они не ценят чувства и душу, и многие становятся одинокими и несчастными в отношениях.

"Я смотрю на все это и мне просто жалко становится мужчин. Сегодня у нее один, через пару лет другой. И так скачет по кроватям от одного к другому, ищет принца... Меркантильными стали женщины, очень меркантильными", - рассказал знаменитый певец.

Также он озвучил убеждение, что "хорошие девушки сидят по домам и никуда не выходят".

Блогерша, в свою очередь, высказала несогласие с таким взглядом и отметила, что женщины вправе делать то, что хотят. Однако Иво Бобул все равно продолжал настаивать на избалованности современных девушек.

Иво Бобул отличился странными высказываниями о женщинах (фото: скриншот с видео)

Также артист коснулся личной жизни журналистки, которую упрекнул в том, что в свои 32 года она не замужем и не имеет детей.

"Почему ты одна? Ты молода, у тебя нет ребенка, у тебя нет мужа. Почему?.. А должны быть уже", - сказал певец.

Реагируя на это, Антонюк назвала речь Бобула "сексистским бредом".

Артист оскорбился обвинениями в сексизме. Заявил, что журналистка пытается умничать, оперируя малоизвестными для него терминами, пытаясь таким образом унизить.

Иво Бобул поругался на интервью (фото: скриншот с видео)

"Не нужно мокать меня в унитаз. Я тебе о своем опыте говорю, а ты мне начинаешь говорить какую-нибудь х**ню", - обиделся Бобул.

После этого артист отказался продолжать интервью, снял микрофон и ушел. Впрочем, через некоторое время Иво перезвонил Эмме, принялся вновь говорить о "меркантильности" женщин, и беседа у них все равно не вышла даже по телефону.

Видео: Иво Бобул высказался о женщинах, а после обвинения в сексизме прервал интервью

Напомним, ранее Иво Бобул прошелся с критикой по солистке группы GO_A Екатерине Павленко.

Также мы писали перед этим, что знаменитый артист опозорился из-за своего поста про кандидата в меры Киева.

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Новости шоу-бизнесаІво Бобул