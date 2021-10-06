В Івано-Франківській області нашестя мишей: чим це загрожує

Чому з'явились миші

Так, причинами появи мишей на Прикарпатті вважають сприятливі погодні умови та наявність кормової бази. Вони особливо зосереджені на неораних землях, пасовищах, у лісосмугах, а також на полях після збирання зернових культур та багаторічних трав.

Фахівці кажуть, що зараз є загроза пошкоджень посівів озимих культур, то проведення захисних заходів дуже актуальне.

Які гризуни найнебезпечніші

Найпоширенішими та найнебезпечнішими є звичайна полівка та миші, а саме хатня та польова.

"Середня чисельність нір на полях становить від поодиноких до трьох жилих колоній на гектар", - повідомляють фахівці.

Окрім того, миші швидко розмножуються і за добу можуть з'їсти таку кількість їжі, що в півтора раза перевищує їхню вагу. У Держпродспоживслубі Івано-Франківської області рекомендують фермерам обробити поля та позбутись нашестя мишей.

Як боротися з гризунами

Для початку слід ретельно обстежити поле: якщо на одному гектарі площі ви знайдете понад 100 отворів у нірки, слід діяти негайно. Така кількість мишоподібних гризунів може завдати чималої шкоди врожаю.

Є два основних методи боротьби з гризунами:

хімічний — використання ефективних родентицидів;

біологічний — використання бактероденцидів, що стає дедалі популярнішим. Бактероденциди більш безпечні для людини й навколишнього середовища, ніж родентициди.

Інколи ці методи доповнюються залученням до боротьби з гризунами їхніх природних ворогів (коти, тхори тощо).