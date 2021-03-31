Не тільки CoviShield: які вакцини від COVID будуть використовувати в Україні

Поки Україна домовилася про гарантовану поставку 23 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Препарати будуть поставлені в країну за кошти держбюджету та в рамках міжнародної ініціативи COVAX.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гід по вакцинам. Що потрібно знати про щеплення від COVID в Україні".

Міністерство охорони здоров'я уклало контракти на поставку майже 14 млн доз вакцин коштом бюджету. Це 2 млн доз CoviShield виробництва Serum Institute of India (SII) за ліцензії AstraZeneca, 1,9 млн китайської вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech і 10 млн препарату американської фармкомпанії Novavax, яку також будуть виготовляти на базі SII.

Novavax МОЗ очікував з Індії влітку, орієнтовно в липні. Але днями стало відомо, що виробництво вакцини почнеться до вересня. Як і у випадку з AstraZeneca, індійський Інститут буде виробляти препарат під власною торговою назвою - Covovax, маючи ліцензійну угоду з Novavax.

МОЗ також розраховує, що до кінця року зможе закупити ще додатково 5 млн доз вакцини Novavax. Індійський інститут таку можливість підтверджував.

У п'ятницю, 26 березня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що найближчими днями його відомство оголосить про укладення нових контрактів на постачання вакцин. При цьому поки невідомо про які саме препарати йде мова.

Ще приблизно 9 млн доз Україні безкоштовно надасть COVAX, який допомагає країнам з низьким і середнім рівнем доходу. На перших порах між країнами будуть розподіляти в основному вакцину AstraZeneca різного виробництва, а також у невеликій кількості препарат Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Поки невідомо, які ще вакцини можуть вступити в рамках програми, але можливо це будуть, в тому числі продукція Novavax, компанії Johnson & Johnson або вакцина-кандидат від Sanofi/GSK.

За словами Степанова, у цілому до 1 червня Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин в рамках COVAX. З них до 15 квітня МОЗ очікує перші поставки в обсязі 477 тисяч доз (360 тисяч препарату AstraZeneca, ймовірно, виробництва Південної Кореї, і 117 тисяч вакцини від Pfizer).