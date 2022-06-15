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В Івано-Франківську дівчина зламала ніс чоловіку, який "облапав" її в черзі. Люди стали на захист кривдника

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Івано-Франківськ, Середа 15 червня 2022 21:46
В Івано-Франківську дівчина зламала ніс чоловіку, який "облапав" її в черзі. Люди стали на захист кривдника Колаж РБК-Україна: дівчина в Івано-Франківську провчила чоловіка, який став розпускати руки
Автор: Володимир Костирін

В Івано-Франківську дівчина стала жертвою домагань з боку чоловіка просто в черзі до банкомата, але дала жорстку відсіч кривдникові, зламавши тому ніс. При цьому після інциденту на місце "розборок" прибігла дружина нахабного громадянина і разом з іншими продавщицями почала перекладати провину за те, що трапилося, саме на саму дівчину.

Про випадок розповіли в місцевій громадській організації "Дом4824".

За словами потерпілої, того дня, 14 червня, чоловік підійшов до неї в черзі і безцеремонно задер сукню дівчині, після чого почав "лапати".

"В мене був класний настрій, бо вперше за десять років я почала одягати короткі речі на двір, бо наче поборола дисморфофобію. Всі попередні роки влітку я вдягала тільки балахони", - пише вона у своєму акаунті в мережі.

Молода франківчанка, яка володіє навичками самооборони, не стерпіла поведінки хтивого громадянина, розвернулася і вдарила того по обличчю рукою, зламала кривдникові ніс.

Ім'я дівчини не розголошується.

В Івано-Франківську дівчина зламала ніс чоловіку, який &quot;облапав&quot; її в черзі. Люди стали на захист кривдника

В Івано-Франківську дівчина дала відсіч чоловікові, який став розпускати руки (фото: facebook.com/dom4824)

Потім, розповідають активісти, прийшла дружина цього чоловіка, а також "зібралися продавщиці з прокльонами в бік дівчини, прибув патруль і ніхто їй не повірив".

"Бо чоловік пристойного вигляду, в костюмі, ще й одружений не міг зробити подібне. Якби не камери спостереження в ТЦ, які показали реальну ситуацію, то на дівчину написали б заяву!" - йдеться в публікації.

Представники громадської організації зв'язалися з постраждалою і запропонували підтримку, а також повідомили про цю ситуацію в представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Івано-Франківській області.

Як діяти в подібних випадках

У ГО зазначили, що одним з напрямків їхньої роботи є захист прав жінок, протидія домашньому та гендерно обумовленому насильству. Тому активісти дали ряд порад.

Як повідомила соціальна працівниця організації Юля Князюк, у подібній ситуації потрібно:

  • на місці викликати поліцію (102), щоб зафіксувати випадок,
  • також можна викликати юриста/адвоката з місцевого центру з надання БВПІ,
  • за необхідності потрібно звернутися до медичного закладу для надання медичної/психологічної допомоги.
  • Гаряча лінія безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.

Раніше повідомлялося, що взимку в Дніпрі провчили підлітка, який домагався дівчинки, а "самосуд" люди зняли на відео.

Також ми писали, що перед цим у Києві на Троєщині оголений неадекват за кермом напав на жінку на вулиці, і тоді люди ледь не "лінчували" маніяка.

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