В Ивано-Франковске нашли старинные иконы из фильма "Тени забытых предков", которые много лет назад спас Параджанов

Фильм "Тени забытых предков" режиссера Сергея Параджанова по одноименной повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков" стал классикой украинского кино. Съемки картины проходили в 1964 году в селе Криворивня на Гуцульщине. Интересно, что именно здесь Михаил Коцюбинский и написал повесть в 1911 году.

Для того чтобы ярко показать культуру и быт гуцулов Сергей Параджанов тщательно собирал реквизит по всей Гуцульщине. В фильме можно увидеть традиционные карпатские подсвечники, бартки, гуцульскую одежду и посуду, а в сценах в церкви - целый иконостас с иконами.

Эти иконы и их идентификация стали предметом многолетнего исследования ученых-реставраторов из Ивано-Франковского краеведческого музея и Музея Искусств Прикарпатья.

Запутанная история еще с 60-х

Стоит рассказать, что история со съемками кадров в церкви - достаточно непростая. Режиссеру пришлось снимать их дважды.

Первый раз сцены в храме снимали в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что в Криворивне на Ивано-Франковщине. 1960-80-е советские годы были вершиной атеистической политики и почти все церкви тогда стояли закрыты.

Отснятые Параджановым церковные сцены показались настолько красивыми и богато украшенными, что чиновничий художественный совет (в те времена каждый фильм перед прокатом должна была согласовать специальная комиссия) назвал... религиозной пропагандой. И режиссер был вынужден переснимать их в бутафорской церкви, которую возвели на киностудии им.

"На киностудию Параджанов привез иконостас и иконы из Церкви Святой Параскевы из села Космач Ивано-Франковской области. Когда мы начали изучать этот вопрос, анализировать документы и перемещение церковных реликвий, то выяснили, что именно этот иконостас снимался в фильме "Тени забытых предков", - рассказал Валерий Твердохлеб.

Однако был нюанс. К тому же выяснилось, что эти иконы старинные.

"Но, как оказалось, не в первоначальном его виде. Параджанов составил свое собрание икон для фильма из двух разных иконостасов этой церкви, которые были созданы в 1720 и 1773 годах. Также мы выяснили, что в наше время большинство икон из легендарного фильма находятся в Ивано-Франковске", - пояснил реставратор.

Иконостас из фильма "Тени забытых предков" (кадр из фильма)

Сокровища, которые мы едва не потеряли

Почему только сейчас стала известной эта история? Исследование и реставрация советских архивов на Ивано-Франковщине стала возможной благодаря усилиям местной общины и меценатов.

В конце 90-х годов назад Валерий Твердохлеб, как увлеченный своим делом художник-реставратор и заведующий отделом реставрации Ивано-Франковского краеведческого музея понял, что большинству музейных произведений сакрального искусства грозит разрушение.

Они остро нуждались в восстановлении и надлежащих условиях хранения. Государственное финансирование не могло покрыть эти расходы. Итак, чтобы привлечь внимание власти и меценатов, он в 2009 году решил создать общественный проект "Спасем сокровища вместе". С началом проекта - работа закипела.

"Спасем сокровища вместе" - это пятнадцатилетний фандрейзинговый проект Ивано-Франковских художников-реставраторов. Начиналось все как идея комплексной реставрации музейных памятников, а выросло - в большую организацию по исследованию и спасению сакральных и художественных ценностей. Первыми шагами было привлечение внимания власти к данной проблеме, а также привлечение людей бизнеса к проекту, которые начали выделять средства на реставрацию определенных произведений", - рассказывает автор и куратор проекта Валерий Твердохлеб.

Художник-реставратор и заведующий отделом реставрации Ивано-Франковского краеведческого музея Валерий Твердохлеб (фото из личного архива)

Польские архивы 1935 года

Закипело сотрудничество с научно-исследовательским реставрационным центром Украины и польскими коллегами.

"Во время исследования я нашел статьи и фото польских ученых, датированные 1935 годом. Это была научная экспедиция по фотофиксации отделки церквей Галичины. И среди этих фото были и изображения интерьера и иконостаса церкви в селе Космач Верховинского района, который был использован Параджановым в фильме "Тени забытых предков". Мы с коллегами детально изучили эти польские фото и выяснили, что из иконостаса Космацской церкви в фондах нашего музея находится три иконы. Это - икона Деисус (Царь Славы), "Тайная вечеря" и "Коронация Марии". Что также было подтверждено, найденными в Музее Искусств Прикарпатья, рамными конструкциями этого иконостаса", - рассказал Твердохлеб.

Совсем недавно, благодаря проекту "Сохраним сокровища вместе" была отреставрирована и представлена в постоянно действующей экспозиции музея главная икона Космацкого иконостаса - Деисус.

Итак, каждый, кто пожелает - может приехать в Ивано-Франковский краеведческий музей и увидеть эту жемчужину украинского искусства. Также музейщики воссоздали вид первичного иконостаса Церкви Святой Параскевы села Космач, и тот его вариант, который собрал Сергей Параджанов для фильма "Тени забытых предков".

Одна из спасенных икон (фото: facebook.com_ifkmMuseum)

Параджанов спас иконостас

Удивительным является тот факт, что режиссер Сергей Параджанов фактически спас весь иконостас с иконами. Как мы уже знаем, что в 1964 году он забрал его из закрытой церкви в Космаче и перевез на киностудию им. Довженко в Киев. Назад в церковь раритет уже не вернулся. И это фактически спасли старинные иконы.

В 1983 году при неизвестных обстоятельствах в неработающей деревянной церкви произошел пожар, который уничтожил стены и все, что осталось в интерьере.

Иконостас из фильма "Тени забытых предков" (кадр из фильма)