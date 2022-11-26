Иванов день: какие существуют традиции и что запрещено сегодня делать

26 ноября по православному церковному календарю украинцы отмечают Иванов день или день Ивана Златоуста.
Кроме того, сегодня всемирный день логиста, международный день борьбы с ожирением и международный день защиты прав женщин.
Какие традиции, верования и запреты существовали для наших предков 26 ноября - читайте ниже в материале Styler.
Иоанн Златоуст был архиепископом Константинопольским, который жил в 4-5 веках. Он родился в Антиохии в семье чиновника и получил отличное образование.
Иоанн рано начал изучать Священное Писание и вскоре принял христианство, а затем и монашество. Однажды ему предложили стать епископом, но он уклонился от сана и ушел жить в пустыне. Там Иоанн написал несколько рукописей.
Вскоре Иоанна рукоположили в проповедники и доверили нести Слово Божье людям. В течение двадцати лет Иоанн проповедовал в храме, за что получил фамилию Златоуст.
В этот день предки водили своих детей к знахарям, чтобы вылечить болезни. Православные верующие читали молитвы Иоанну Златоусту, чтобы получить защиту от мошенников и лжецов.
Кроме того, 26 ноября начиналась так называемая "пельменная пора". Хозяйки лепили пельмени с разными начинками и угощали всех знакомых, близких. Остальные пельмени ссыпали в мешки и хранили на улице.
В этот день православная церковь запрещает много работать. Также не рекомендуется ругаться и обижаться.
Лучше не давайте денег в долг, потому что будет конфликт с тем человеком. Не стоит также сегодня отправляться в путешествие: оно не принесет желаемых эмоций.
На Иванов день было принято лепить пельмени (фото: Freepik)
26 ноября свой день ангела отмечают Антон (Антонин), Герман, Иван, Манефа, Никифор, Кондратий, Леон, Леонард, а также Сильвестр.
Кроме того, говорят, что людям, чье имя начинается на букву "И", улыбнется удача. Поэтому, может быть, сегодня это будете именно вы!
Кстати, раньше мы рассказывали, как действительно нужно лепить пельмени. Иванов день идеально подходит для того, чтобы освоить этот навык!