Мастер тостов и картежник с разбитым сердцем. 10 малоизвестных фактов об Иване Котляревском

Не послушал воли отца

Отец Котляревского мечтал, чтобы сын стал священником. Однако сразу после его смерти Иван покинул семинарию.

Точную причину его решения сложно найти. Возможно, Котляревский хотел более яркой и насыщенной приключениями жизни. А может, еще с юных лет решил идти по зову сердца в писательство.

Не только рисованный портрет

Если вы привыкли видеть портреты известных украинских классиков только в форме картинок, то с Котляревским все гораздо интереснее. До сих пор сохранился текстовый портрет писателя, которым описывали его современники.

На его лице были заметны следы оспы, но, несмотря на это, оно приятное, энергичное. Волосы были черными, как смола, зубы белыми, а нос римский. Люди из его близкого окружения говорили, что молодость долго сохранялась в его образе даже до преклонных лет.

Иван Котляревский, по словам современников, был высокого роста, имел проницательный живой взгляд и улыбку, которая не сходила с уст.

Внешний вид писателя отмечался простотой. Он носил черный сюртук, иногда фрак, почти всегда был белый галстук. В торжественные дни Котляревского можно было увидеть в армейском мундире, брюках с красными лампасами и треугольной с черным султаном шляпе.

Иван Котляревский (фото: Википедия)

Имел единственную любовь, но несчастливую

Иван Котляревский учительствовал у помещика в Золотоноше. Там он познакомился с горничной, крепостной девушкой Марией Семикон. Она была очень красива, но безграмотна. Однако это не помешало Котляревскому влюбиться. Наоборот он начал тайно приходить к девушке и немного учить грамоте.

Но в конце концов любовь у пары не сложилась. Когда Иван решился у помещика просить благословения, оказалось, что девушка уже кому-то "обещана". С разбитым сердцем Котляревский оставил любимую. В день ее свадьбы он передал через служанку письмо и кольцо, но ответа не дождался.

Лично знаком с запорожцами

Неудача в любви подтолкнула молодого писателя начать заниматься военным делом. Этой деятельности мужчина отдал 12 лет, сделав достаточно успешную карьеру.

Именно во время военной службы в ходе русско-турецкой войны Котляревский познакомился с запорожцами. Они начали расспрашивать Ивана о его фамилии и, выяснив, что он автор знаменитой "Энеиды", охотно пригласили к себе.

Эту быль сам Котляревский с восторгом рассказывал всем. Однако это больше ему приносило притеснений, чем славы. Потому со временем 39-летний писатель подал в отставку.

Посиделки, сигары и карты

После военной службы Иван вернулся в родную Полтаву. Там началась государственная служба в должности директора "Дома воспитания детей бедных дворян", а также директора Полтавского свободного театра. Но не единственной работой занимался мужчина.

Котляревский любил занимательно проводить свободное время. Посиделки с друзьями и пуншем, сигареты и карты были неотъемлемыми составляющими досуга писателя.

Любопытно, что именно в такой атмосфере создавалась "Энеида".

Дом, в котором жил Иван Котляревский в Полтаве (фото: Википедия)

Отомстил за первое издание "Энеиды"

Первый экземпляр "Энеиды" мир увидел без ведома автора. Известно, что помещик Максим Попура за свой счет издал произведение. Однако Иван Котляревский этого жеста не оценил.

Автор понял такой поступок, как способ присвоить его творение, а потому решил отомстить. Во втором издании "Энеиды" Котляревский назвал помещика мацапурой и обвинил в краже чужого. Хотя на самом деле никакой прибыли Максим Попура не получил.

Первое издание "Энеиды", 1798 год (фото: Википедия)

Тайная покровительница

Исследователи творчества Котляревского предполагают, что у него была влиятельная покровительница. Именно благодаря ей писателю удалось избежать наказания за участие в "Обществе малороссийском", созданном в Полтаве.

"Котляревского спасла женщина, которая его любила", - написано в письме Сергея Волконского.

Есть мнение, что этой женщиной была жена генерал-губернатора Николая Репнина Варвара.

Мастер тостов и анекдотов

Посиделки с друзьями Иван любил не только у себя. Часто мужчину приглашали в гости даже те, кто мало его знал. А все потому, что в произнесении тостов или анекдотов Котляревскому не было равных.

Героями анекдотов писателя обычно были французы, но приключения их были исключительно полтавскими. Видимо, такие анекдоты и вдохновили Котляревского писать "Энеиду" в шутливой украинской форме.

Экземпляр "Энеиды" в личной библиотеке Наполеона I Бонапарта

Писатель часто рассказывал о том, что один из экземпляров "Энеиды" попал в библиотеку Наполеона I Бонапарта. Упоминание об этом сохранилось даже в письменном виде, хотя немного в другой подаче.

В своем "Очерке истории украино-русинской литературы до 1890 г." Иван Франко писал о том, что "Энеида" Котляревского была попыткой поднести украинский язык к высокой литературе и достойна найтись в "сундуке Наполеона".

Имел фанатов среди деятелей искусства

В 69 лет жизненный огонек Ивана Котляревского угас.

Трагическое известие болезненно поразило его поклонника - Тараса Шевченко. Поэт почтил память об авторе "Энеиды" известным стихотворением "На вечную память Котляревскому".

Позже он даже посетил Полтаву с целью поклониться могиле Ивана Котляревского.