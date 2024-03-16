Иван Блиндар: Некоторые наши фильмы – это те же грабли, на которые мы становились во время всей оккупации СССР

– Как ты получил эту роль? Вспомни тот день, когда тебе сказали, что ты утвержден или тебя приглашают на кастинг.

– Это история очень долго тянулась, что-то с полгода. До этого был кастинг, я записал пробы, прошел кто-то другой. Но с этим актером не вышло. Они давай искать других, звонить мне снова. Короче, это такая волокита была.

А потом уже позвонили, могу ли я приехать. А я уже так думаю: "Ну просто поеду, и будет с ним". Я уже не надеялся ни на что. Но я не мог отказать Алле Самойленко. Потому что тем, что я попал в кино, обязан именно ей.

– Ты не делал ставку, что получишь роль?

– Я просто замахался ездить туда-сюда (смеется). И каждый раз ничего не получалось. Я приехал. Мы поговорили с режиссером Олей Ряшиной, сняли пробу. Мария Стопник уже была утверждена, Вова Гева также была утверждена.

А я, так сказать, вскочил в последний поезд. После кастинга мне сказали, что через несколько дней перезвонят. И все.

7 июля, как раз на Ивана, мне позвонили. Алла позвонила и говорит: "Я пью шампанское". Я говорю: "Тебе же нельзя!" А она мне: "Сегодня можно. Тебя утвердили".

Я помню, что шел по стометровке во Франковске и на середине затерпел. Ну, прикольно было. Я обрадовался, но в то же время ты начинаешь ощущать такой момент ответственности. Это незаурядная роль, незаурядная личность, в частности в моей жизни тоже.

– Расскажи о процессе подготовки к этой роли.

– Это был долгий процесс, да. Хотя на самом деле не так долго, как хотелось бы. Потому что 7 июля меня утвердили, репетиции начались где-то через неделю, а начали снимать 17 августа. То есть менее месяца у меня было на подготовку. Это очень мало. Если для обычной второстепенной роли, может, хватило бы, но это главная роль.

К тому же это незаурядная личность, историческая фигура, и это очень мало. Мне кажется, мне нужно было хоть полгода. Но выруливаем, как можем. Все эти дни я делал ресерч по музыке, по местам, где Андрей бывал и рос.

Зашел на страницу Википедии о Новояворовске и смотрю, что день города 12 июля. Думаю, было бы круто поехать в Новояворовск чисто потусить, посмотреть, что как. Позвонил сразу Юрке Хвостенко (украинский актер театра и кино - ред.)

Мы поехали в Брюховичи на могилу к Андрею, я помолился там и оттуда мы поехали в Новояворовск. Я заехал в школу, во дворец культуры "Кристалл". Походил по тем подвалам, где он рос, ходил, вдохновлялся, творил, чтобы погрузиться в атмосферу, по крайней мере, понять, как человек может жить в тех обставных.

В тот период Скрябина мало кто знал. Все интервью выходили, когда ему было уже 30 лет. А в фильме период, где он совсем молодой, поэтому мне нужна была та атмосфера.

Расспросил людей, где он жил, в каком подъезде, на каком этаже. Нашел квартиру, стоял перед дверью и думаю, стучать или нет. Открыла девочка, но там не было родителей Кузьмы. То есть, меня встретили новые владельцы квартиры.

Фото из фильма "Я, Победа и Берлин" (фото: instagram.com/yapobedaiberlinmovie)

– Ты узнал что-нибудь новое о Скрябине в момент этого исследования?

– Да, очень много. К примеру, что он был очень крутым гитаристом. Есть одна история, которая в книгу не вошла. Ему один не очень известный, но крутой музыкант в одной из поездок подарил гитару похожую на Fender Stratocaster, которая будет фигурировать немного в фильме. Но я не хочу спойлерить.

Еще прикол. Он едва не опоздал на свою свадьбу, просто вплотную приехал, потому что покупал "Победу", на которой приехал на свадьбу.

– Ты также общался с женой Кузьмы Светланой. Как это происходило? Расскажи об этом.

– Большинство интересных историй я уже от нее услышал. Андрей никогда не влезал в схватки, драки. Он никогда не махал кулаками. Если назревала какая-нибудь конфликтная ситуация, то он всеми способами избегал драки. Мы пытались вложить это в фильм. И много подобных деталей.

– В справке к фильму сказано, что ты оказался близок Андрею по внутреннему миру философией жизни и харизмой. А каким тебе стал Скрябин после съемок фильма? Что вас, может быть, объединяет?

– Это не я должен говорить. Это скажут люди, которые посмотрят фильм. Он мне очень похож на старшего брата. Думаю, для многих он где-то так.

У нас, наверное, схожи философские мысли относительно жизни, бытия. Наверное, похожи чувством жизни.

– Как ты сам чувствуешь, ты смог передать Скрябина через экран? Это очень большая ответственность, как мне кажется.

– Я не знаю. Я делал, что умел и что мог, а уж зритель пусть судит, нравится ли ему или не нравится. Как говорил Кузьма: "Я не 100 долларов, чтобы всем нравиться".

Когда я просмотрел ленту, буду честным и откровенным, 70% из того, что я сделал мне норм. Это примерно то, что я хотел сделать. 30% я бы поменял.

Возможно, это потому, что я смотрел через два года после того, как мы это снимали, потому что я не смотрел playback. То есть пока мы снимали, я не смотрел материал вообще.

– Боишься ли ты этой такой общественной критики вроде "да он не похож"?

– Когда планировалась премьера к полномасштабному вторжению, было какое-то волнение. Боялся не именно этого "не похож". Конечно, не похож. Кузьма одна в природе.

Меня больше беспокоило, проймется ли зритель идеей фильма и поймет ли все смыслы, которые мы туда заложили; теплоту и доброту, которую мы пытались передать. За это я волновался. Чтобы все смыслы дошли, правильно ли мы сделали конструкцию, которая донесет то добро Андрея до зрителя.

– А какие вообще идеи заложены в фильм? Какие для себя жизненные уроки ты вынес или видишь?

– Для меня это фильм о мечте, о поиске себя в этом бурном мире, где большинство людей - это просто тараканы на этой планете, которые живут потребительской жизнью, не думают о будущем, думают только о себе. И нужно как-то выжить в этом мире, дойти до своей мечты, прислушаться к своему сердцу.

Надо заниматься тем, что ты любишь. Потому что если ты всю жизнь делаешь работу, а ты ее не любишь, то нафиг такую жизнь вообще.

Когда человек не доволен жизнью, он начинает отравлять все вокруг себя, знаешь.

Прислушаться к себе, своей мечте, найти в этом мире себя - это очень важно.

– Как думаешь, какую роль этот фильм сыграет лично для тебя в твоей жизни, в карьере дальше?

– Я не знаю, как оно будет, но чего бы хотел. Сейчас, наверное, важна медийность. Я актер, и мне медийность важна, потому что это больше работы, больше возможностей и больше денег, а это важно сейчас. Я знаю, куда их можно направить.

Это также влияние на своих зрителей, на своих подписчиков. Можно продвигать какие-то смыслы, напоминать людям, что нужно делать этот мир добрее.

Сейчас меня не очень радует, какие нарративы идут от блогеров-миллионников. Не то, что не радует, возмущает!

Такое впечатление, что для некоторых вообще войны никогда не было, и у меня просто не укладывается как можно. А какой тогда смысл твоей жизни?

Не радует, что сейчас мы очень быстро проживаем. Эмоции, которые мы проживаем, уходят на задний план. До полномасштабного вторжения был на концерте. Поет легендарный артист, а 85% зала держат телефон и смотрят концерт по телефону, потому что он смотрит в кадр, понимаешь. Но ты смотришь, бляха, этот концерт через экран!

Я смотрю на свою бабушку, а она жила жизнь, она счастлива. Ей тяжело, но она воспитала целое поколение детей, внуков и уже правнуков забавляет. И я вижу в ее глазах прожитую жизнь. А что наши внуки увидят в наших глазах?

Я не говорю, что диджитализация - это плохо, но надо не забывать в этой скорости жить жизнь, поднять голову вверх, посмотреть, жесть, на небо хоть раз в день.

Потому что я иду по центральной улице города, и люди внизу, голова в телефоне. Ясно, что война, очень много удручающих моментов. У меня "панички" время от времени. Я не знаю, как это называется и стараюсь как-то с этим справиться.

– А как ты справляешься?

– Да по-разному. Дышу, общаюсь, стараюсь есть, нормально спать не совсем получается, но по крайней мере стараюсь. Мой короткий спич о том, что нужно не забывать пожить полноценную жизнь, потому что враг это и пытается сделать, чтобы мы не жили.

Надо вопреки этому, наоборот, еще больше жить, еще лучше жить. Донатить, помогать. Вообще сейчас такие времена, когда либо ты в ВСУ, либо в ВСУ, и третьего сейчас не дано.

– Кстати, ты активно помогаешь армии сейчас. На чем чаще всего сосредотачиваешь внимание?

– Когда только началась полномасштабная, было очень активно у нас. Мы сделали огромный штаб, наш театр полностью переделали под большой волонтерский штаб по всем направлениям, принимали переселенцев, искали им жилье, селили непосредственно в театре, затем оказывали психологическую помощь.

Затем сделали кафе, чтобы кормить людей, раздавали гуманитарную помощь. Я занимался больше амуницией и транспортом для военных.

Потом условия немного облегчились, начали разъезжаться, возвращаться. Мы вернули театр в работу, но волонтеркой я не перестал заниматься, просто немного сузились направления.

Сейчас занимаюсь чисто прямыми запросами. К примеру, знаю хорошо человека, надо тачку купить, делаю клич, собираю деньги, находим тачку, оформляем ее и передаем.

Недавно ездил там на восток в Краматорск, Константиновку, Славянск, Лиман. Привезли помощь, знакомился с комбригами и искал места, куда можно было бы привезти фильм.

Еще ребята сбросили мне учебный курс с дронов, одноклассник передал пульт, я уже буду себе учиться понемногу. Лучше знать и не использовать, чем не знать и обозреться. Еще FPV хочу овладеть. В будущем я хотел бы освоить большие крылья.

Фильм "Я, Победа и Берлин" планируют показать для военных на передовой (фото: instagram.com/yapobedaiberlinmovie)

– То есть в случае чего ты готов приобщиться?

– В случае чего нужно быть всем готовым. Тактическую медицину я прошел. Если сейчас где-то прилетит, я тебе наложу турникет, я справлюсь.

Сейчас, к сожалению, такое время, что каждый из нас должен это уметь, потому что ты никогда не знаешь, что будет. Оторвет тебе руку и что делать? Умирать? Нет, нужно себя спасать.

– Ты говорил, что хочешь везти фильм на передовую. А как военные, они заинтересованы в этом?

– Военные хотят. Запрос как раз из-за того, что скоро будет фильм, а "блин, меня не отпустят, жалко". Я говорю: "Так давайте на какие-то нейтральной территории, куда вас и меня пустят". Но мы без огласки, без дат и локаций.

Я не знаю, в какой период это произойдет, потому что ситуация на фронте сейчас очень сложная. Россияне лезут и лезут беспрестанно. У них этот ресурс, кажется, нескончаем.

– Слушай, как вообще по твоим наблюдениям война повлияла на театр и кино?

– Очень плохо повлияло. Все, что сейчас выходит в кино, все снято до 2022 года. Сейчас будет период сильного застоя.

Возможно, будет что-то очень хорошее, но это очень маловероятно. То, что сейчас будет падение ближайшие два-три года, это точно.

С театром наоборот, потому что поначалу полномасштабное вторжение в нас залы переполнены. Есть спектакли, на которые невозможно купить билеты через два месяца. Я очень об этом радуюсь на самом деле. В других городах эта тенденция также появилась. Люди стремятся к живому сейчас, понимаешь, экран уже не вставляет нифига.

– Что ты думаешь о некоторых неудачных киноработах, выходивших во время войны в Украине? Был сериал, где показывали украинскую девушку и сделали ее очень неполноценной.

– Я считаю, что это полная х*йня. Это те же грабли, на которые мы становились во время всей оккупации Советского Союза. Нам постоянно навязывали эту неполноценность. Знаешь что это такое? Это жесть, лень. Просто банальная лень.

Команды, продолжающие производить такой контент, им влом придумывать новый метод, развиваться. Они уже себе натворили какую-то схему, схема работает, а она действительно работает, потому что это интересно.

Они сделали эту схему и по этой накатанной схеме работают. Как в том мультике, "и так сойдет". Это, кстати, именно российский мультик.

Я считаю, что это просто нежелание развиваться и меня это бесит. Пипл спрячет, закинули ноги, бабло собрали. Тогда зачем делать что-нибудь классное, смотреть, что в мире делается?

– Можешь назвать украинские фильмы, которые бы точно посоветовал посмотреть?

– Когда меня что-то такое спрашивают, я боюсь забыть что-нибудь забыть. Я считаю, что нужно посмотреть все украинские фильмы. Знаешь, зачем? Чтобы в наших людей наконец врубилось критическое мышление.

Недавно слышал такой диалог:

- А ты ходишь на украинское кино?

- Честно? Нет.

- Почему?

- Ну оно какое-то такое.

А что ты смотрел, что ты говоришь: "Оно какое-то такое"? Посмотри все, выбери что-нибудь. Ты смотришь зарубежный продукт, который уже выбран. А ты видел их конченые фильмы? До нас доходит только избранное и наш продукт за границу идет также только избранный.

Ты же еду выбираешь, так выбери хороший фильм! Научись этому. Как ты человек темный, то таким темным и останешься. Под лежащий камень вода не течет.

Иван Блиндарь считает, что за время полномасштабной войны украинский театр получил второе дыхание (фото: instagram.com/ivanblindar)

– Кстати, мы же говорим после того, как Украина получила свой первый Оскар за фильм "20 дней в Мариуполе". Думаю, ты видел новости о том, что из телевизионной версии премии вырезали наше награждение. Что об этом думаешь?

– Я думаю, что просто потому, что была откровенная речь и четко указали причины этой войны, кто агрессор. Ну, я так думаю. Награда и речь режиссера - это порадовало, потому что жаль, что такой ценой сняли фильм. Речь просто невероятная, когда он говорит о том, что лучше бы никогда не снял этот фильм.

– В заключение давай призывать читателей идти в кино!

Приходите! С 14 марта кумам, братьям, сватам, всей дальнейшей семье звоните, пишите, идите в кино. Берем с собой вкусности, репостим, рассказываем, поддерживаем армию, донатим.

Еще один момент, который может затащить вас в кинотеатр на этот фильм: все деньги, которые будут собраны с проката фильма, пойдут в фонд Кузьмы, помогающий защитникам.

Я думаю, будет круто, кино веселое, приключенческое, очень много локаций. Оно очень красиво снято, художники постарались, саундтреки на песне Кузьмы. Я бы пошел и не раз.