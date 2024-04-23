Итальянский суп Минестроне: вкусный рецепт полезного блюда от Клопотенко

Как приготовить Минестроне - рецепт Клопотенко

Для того чтобы сварить это блюдо, вам нужно взять следующие продукты:

1 луковицу

1 морковь

1 зубчик чеснока

половину баклажана

половину кабачка или цуккини

четверть корня сельдерея

2 стебля сельдерея

2 лавровых листа

3 горошины душистого перца

2 столовые ложки зеленой чечевицы

2 столовые ложки оливкового масла

1 помидор

2,5-3 литра воды

соль и перец - по вкусу.

Начнем приготовление. Нарежьте половину лука, моркови и четверть корня сельдерея, обжарьте на сковороде без масла. Когда овощи начнут пригорать, переложите их в кастрюлю. Туда же налейте воду, добавьте горошины перца, чеснок и лавровые листья. Проварите бульон в течение 20 минут. Затем доставайте из него все овощи и лавровый лист, они больше не понадобятся.

В это время займитесь другими овощами. Нарежьте вторую половинку моркови и лука, а также по половине баклажана и кабачка. А стебли сельдерея нарезайте тоненько, слайсами.

Снимите кожуру с томата (это можно легко сделать, если опустить помидор в кипяток), нарежьте его кубиками.

Высыпайте в бульон чечевицу, замачивать ее заранее не нужно. Проварите ее 4 минуты, затем добавляйте нарезанные овощи. Потом варите суп еще примерно 10 минут, пока не сварится чечевица. Овощи должны оставаться хрустящими. После этого солите и перчите блюдо и не забудьте добавить оливковое масло. Суп Минестроне готов, подавайте его горячим.