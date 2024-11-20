Итальянские аранчини: рецепт вкусных рисовых шариков с тунцом в хрустящей панировке

Что нужно для аранчини

Для того чтобы приготовить вкусные и хрустящие рисовые шарики, нужны следующие продукты:

рис (сорт камолино или арборио) - 200 г

вода - 400 мл

консервированный тунец - баночка

моцарелла - 70 г

яйца - 2 шт.

мука - 100 г

белые панировочные сухари - 100-150 г

растительное масло - для фритюра

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить аранчини

Чтобы приготовить рисовые шарики в панировке, сначала необходимо отварить рис, залив крупу 400 мл воды. Рекомендуют выбирать конкретные сорта, ведь они достаточно липкие и лучше держат форму.

При отварке рис увеличивается до 600 г. После охлаждения рис нужно смешать с 1 яйцом, добавив соль и перец по вкусу.

Для начинки из тунца необходимо слить жидкость, а затем разделить рыбу на маленькие кусочки вилкой. Моцареллу нужно нарезать на маленькие кубики или натереть на терке. Этот вид сыра делает начинку особенно вкусной, но можно использовать другой сорт продукта.

Для панировки разбейте в отдельную миску яйцо, а в другую посуду отдельно насыпьте муку и панировочные сухари.

Чтобы слепить рисовый шарик, из примерно 2 ст. л. рисовой массы нужно сделать лепешку, в центр которой выложить по 1 ч. л. тунца и моцареллы. Также для начинки можно использовать консервированное мясо, ветчину или жареные грибы.

Затем края лепешки нужно осторожно завернуть и сформировать шарик. Чтобы с рисом было легче работать, советуют смочить руки водой.

Чтобы запанировать аранчини, рисовый шарик нужно поочередно обвалять в муке, погрузить в яйцо, а затем обкатать в панировочных сухарях. Чтобы корочка рисовых шариков была хрустящей, лучше выбирать сухари крупного помола, или сделать панировку самостоятельно из батона.

Обычно аранчини готовятся во фритюре. Для этого растительного масла в кастрюлю или фритюрницу нужно налить столько, чтобы шарики были погружены в жидкость.

Когда у аранчини будет золотистая корочка, их нужно переложить на салфетку перед подачей. Это поможет убрать лишний жир и сделает блюдо вкуснее.