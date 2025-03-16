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Италия готова выплатить любому 30 тысяч евро за переезд в село, но есть условия

Какие надо выполнить условия для переезда в Италию и получения денег (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

В Италии продолжили программу финансового поощрения для переезда в малые населенные пункты. Сейчас в программе есть девять населенных пунктов с населением до 2000 человек в трех регионах, за переезд в которые власти Италии готовы заплатить немаленькую сумму.

Куда предлагают переехать и какие есть условия для получения 30 000 евро, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Борьба с депопуляцией малых населенных пунктов в Италии продолжается и сейчас есть возможность получить грант в размере 30 000 евро за переезд в одно из живописных сел в трех разных регионах - Калабрия, Пресичче-Акварика и на Сардинии.

Население небольших городков в этих регионах постоянно сокращается из-за оттока молодых итальянцев, которые переезжают в большие города или уезжают за границу на работу.

Условия для получения гранта:

  • Все кандидаты не должны быть старше 40 лет
  • Переехать нужно в течение 90 дней после принятия заявки
  • После переезда каждый новый житель должен начать новый бизнес, который принесет пользу местным жителям или занять рабочее место на специальности, которую не может закрыть местное сообщество.

Калабрия (фото: Википедия)

Те, кто выполнит все три условия, сможет получить 30 000 евро единовременно или получать их помесячно. Среди предложений по бизнесу, который можно создать - гостиницы, мотели по типу "постель и завтрак", рестораны и магазины.

Власти Италии отмечает, что малые города являются настоящей идентичной территорией и остановить упадок - очень важно.Сардиния (фото: Википедия)

"Мы хотим, чтобы спрос на рабочие места соответствовал предложению, поэтому мы попросили села рассказать, каких профессионалов им не хватает, чтобы привлечь конкретных работников. Мы имели огромный интерес из сел, и надеюсь, если эта первая схема сработает, в ближайшие годы появятся другие", - добавил советник Джанлука Галло.Калабрия (фото: Википедия)

В Пресичче-Акварике кроме 30 000 евро есть возможность получить дополнительно 1000 евро на каждого новорожденного ребенка.

На Сардинии полученные средства нужно потратить на покупку или ремонт дома и стать постоянным жителем минимум на 18 месяцев.

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