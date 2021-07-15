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В Італії українка побила стареньку ногами і кулаками: подробиці скандалу

Автор: Людмила Жукова

В Італії поліція затримала 52-річну заробітчанку, яка побила 87-річну жінку, за якою вона дивилася. Відзначається, що громадянку України застали в стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє місцеве видання Padovaoggi.it.

Відзначається, що літню італійку з травмами забрали в лікарню, а Українка доставлена до відділку поліції.

Сам інцидент стався 10 липня в місті Падуя. Заробітчанка вже давно доглядала за старенькою, але ситуація з побиттям далеко не перша.

Як все сталося

При затриманні Українка пручалася і накинулася на поліцейського з кулаками. Правоохоронці підозрюють, що українка не одноразово била свою підопічну і раніше.

"Заробітчанка повернулася в нетверезому стані в місце свого проживання і роботи. Там вона почала лаятися з пенсіонеркою, за якою вона доглядала. Далі Українка накинулася з кулаками на 87-річну стару і побила її", - розповіли в поліції.

Українка в Італії побила літню жінку (gazetaukrainska.com)

Як ми писали раніше, заробітчанок в Італії викидають з речами надвір.

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Італіям. Українка