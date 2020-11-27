COVID-19 і жорстокість: заробітчанок в Італії викидають з речами на вулицю

В Італії страждають українки, які приїхали на заробітки (колаж РБК-Україна)

В Італії страждають заробітчанки, які працюють нелегально

В Італії через пандемію коронавірусу страждають українки, які приїхали в країну на заробітки. Як правило, жінки працюють доглядальницями або допомагають по будинку забезпеченим італійцям. Це нелегальна робота, яка не дає ніяких гарантій. Як повідомляє "Обозреватель", нещодавно українську діаспору вразив випадок. Жінку, яка працювала на італійців, вигнали на вулицю. Все через те, що у неї діагностували коронавірус.

Житло та харчування заробітчанці забезпечували замовники. Італієць дуже боявся, якщо хто-небудь дізнається, що у нього працює українка незаконно, тому їй наказали мовчати про це. Але жінка захворіла COVID-19 і просила господаря викликати їй лікаря, він навідріз відмовився. Коли у неї піднялася температура, їй сказали збирати речі і залишити будинок. Так вона опинилася на вулиці, де втратила свідомість. Молода італійка побачила її і викликала швидку допомогу. Понад два тижні Олена провела в реанімації, а потім ще лікувалася в госпіталі.

За словами української журналістки Маріанни Сорокевич, такі випадки жорстокості трапляються в Італії часто.

Навесні в Італії вмирали українські доглядальниці, в основному жінки у віці 60-65 років. І часто через те, що італійці не хотіли, щоб факт їх нелегальної роботи в сім'ях виплив назовні. Тому з медичною допомогою тягнули до останнього.

"Одна доглядала за літнім чоловіком, і коли він захворів, родичі не сказали їй, що це коронавірус. А коли захворіла вона, вони її звільнили. Причому зібрали її речі і виставили на вулицю. І пригрозили, що викличуть поліцію і скажуть, що вона говорить неправду. Це дуже часті випадки", - розповідає Маріанна Сорокевич.

Ще одна українка, яка опинилася в Італії під час коронавірусу, розповіла, що їй пощастило і лікарі допомогли їй. Але за це виставили величезний рахунок.

"Так сталося, що мені стало погано на зупинці громадського транспорту. Мені одразу викликали швидку. Тут не можуть тебе викинути на вулицю, якщо ти вже потрапив у лікарню. Тебе обов'язково полікують. Я пару тижнів там перебувала, навіть у реанімації кілька днів була. Бачила, як вони тяжко там працюють. Я одужала. А потім мені прийшов рахунок на 3 тисячі євро. І я тепер повинна його сплатити. Я вже ходила до них, просила якось відстрочити платежі, начебто вони погодилися. Але якщо я втрачу роботу тут, то точно не оплачу рахунок, а потім мене сюди не пустять", – згадує жінка.

Експерт з працевлаштування зазначив, що 80% українців працюють в Італії нелегально. Вони приїжджають сюди на свій страх і ризик і не захищені ніяк.

Як ми писали раніше, українська медсестра стала заробітчанкою у Фінляндії.