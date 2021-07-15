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В Италии украинка избила старушку ногами и кулаками: подробности жуткого скандала

Автор: Людмила Жукова

В Италии полиция задержала 52-летнюю заробитчанку, избившую 87-летнюю женщину, за которой она смотрела. Отмечается, что гражданку Украины застали в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает местное издание Padovaoggi.it.

Отмечается, что пожилую итальянку с травмами забрали в больницу, а украинка доставлена в участок полиции.

Сам инцидент произошел 10 июля в городе Падуя. Заробитчанка уже давно ухаживала за старушкой, но ситуация с избиением далеко не первая.

Как все произошло

При задержании украинка сопротивлялась и набросилась на полицейского с кулаками. Правоохранители подозревают, что украинка не однократно избивала свою подопечную и ранее.

"Заробитчанка вернулась в нетрезвом состоянии в место своего проживания и работы. Там она начала ругаться с пенсионеркой, за которой она ухаживала. Далее украинка набросилась с кулаками на 87-летнюю старуху и избила ее", – рассказали в полиции.

Украинка в Италии побила пожилую женщину (gazetaukrainska.com)

Как мы писали ранее, заробитчанок в Италии выкидывают с вещами на улицу.

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Италияг. Украинка