В Італії на весіллі трагічно загинув 3-річний українець: з'явилися подробиці

Трагедія трапилася на острові Сардинія, в місті Куарту-Сант'Елена в день святкування весілля.

Виявилося, що малюк був сином Миколи Вольського, православного священика, який з сім'єю приїхав повінчати пару. Після вони залишилися на святковий обід.

За попередньою версією, спочатку 3,5-річний хлопчик був з рідними, а потім непомітно відійшов від них. Після цього він грав зі своїм 6-річним братом. Коли дорослі помітили відсутність Антонія, кинулися на пошуки. Хлопчика знайшли в басейні, в якому було близько 80 сантиметрів води.

Коли лікарі швидкої приїхали на виклик, зробити вже нічого не змогли. Поліція ініціювала розслідування. Розтин тіла дитини вже провели, але результати поки не оприлюднені.

Згідно з даними ТСН, є кілька версій загибелі дитини, основні - утоплення, травма голови.

Відео: Загибель дитини в Італії (ТСН)