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В Італії на весіллі трагічно загинув 3-річний українець: з'явилися подробиці

Автор: Світлана Мащенко

В Італії трагічно загинув трирічний хлопчик-українець Антоній Вольський. Малюк впав у басейн, що був майже без води, і вдарився головою.

Про це пише місцеве видання Сagliaripad.

Трагедія трапилася на острові Сардинія, в місті Куарту-Сант'Елена в день святкування весілля.

Виявилося, що малюк був сином Миколи Вольського, православного священика, який з сім'єю приїхав повінчати пару. Після вони залишилися на святковий обід.

За попередньою версією, спочатку 3,5-річний хлопчик був з рідними, а потім непомітно відійшов від них. Після цього він грав зі своїм 6-річним братом. Коли дорослі помітили відсутність Антонія, кинулися на пошуки. Хлопчика знайшли в басейні, в якому було близько 80 сантиметрів води.

Коли лікарі швидкої приїхали на виклик, зробити вже нічого не змогли. Поліція ініціювала розслідування. Розтин тіла дитини вже провели, але результати поки не оприлюднені.

Згідно з даними ТСН, є кілька версій загибелі дитини, основні - утоплення, травма голови.

Відео: Загибель дитини в Італії (ТСН)

Раніше ми писали, що у Києві дитина померла на процедурі в лікарні. Пізніше виявилося, що лікар чекав 10 годин, перш ніж надати йому допомогу.

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