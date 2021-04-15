В Италии на свадьбе трагически погиб 3-летний украинец: появились подробности

Трагедия случилась на острове Сардиния, в городе Куарту-Сант'Элена в день празднования свадьбы.

Оказалось, что малыш был сыном Николая Вольского, православного священника, который с семьей приехал обвенчать пару. После они остались на праздничный обед.

По предварительной версии, сначала 3,5-летний мальчик был с родными, а потом незаметно отошел от них. После этого он играл со своим 6-летним братом. Когда взрослые заметили отсутствие Антония, бросились на поиски. Мальчика нашли в бассейне, в котором было около 80 сантиметров воды.

Когда врачи скорой приехали на вызов, сделать уже ничего не смогли. Полиция инициировала расследование. Вскрытие тела ребенка уже провели, но результаты пока не обнародованы.

Согласно данным ТСН, есть несколько версий гибели ребенка, основные - утопление, травма головы.

Видео: Гибель ребенка в Италии (ТСН)