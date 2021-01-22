В Італії прокинувся вулкан Етна: у мережу потрапили потужні кадри виверження

Знаменитий вулкан Етна, розташований на Сицилії, несподівано почав вивергатися кілька днів тому.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, з стовбура постійно викидаються хмари попелу і пирскають лавою. Вночі це дійство перетворюється на справжнє видовище. Експерти вважають, що в кратері з'явився новий розлам, тому викидів більше.

На щастя, виверження поки не небезпечно для навколишнього населення, але все одно італійська влада не рекомендує поки що наближатися до вулкану.

В Італії почав вивергатися вулкан

Нагадаємо, що Етна - один з найактивніших вулканів на планеті. Тільки з 1950 року він вивергався кілька десятків разів. Зазвичай виверження супроводжуються ефектно виглядаючими в темряві потоками розжареної лави і відносно невеликими викидами попелу в атмосферу.

Перше історично доведене виверження Етни сталося в 1226 році до н. е. За різними даними, в горі Етна розташовані від 200 до 400 вулканічних кратерів. У середньому кожні три місяці один з них викидає потоки лави. Кожні 150 років в результаті виверження руйнується одне з селищ, розташованих поруч з вулканом.

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