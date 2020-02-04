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В Італії виявили мертвим молодого українця: перші подробиці трагедії

STYLERЖиття    04.02.2020 - 16:31
В Італії виявили мертвим молодого українця: перші подробиці трагедії
В Італії виявили мертвого українця (Колаж РБК-Україна)

Поліція розповіла перші подробиці про загибель українця в Італії

В Італії знайшли мертвим 23-річного громадянина України. Його тіло знайшли працівники готелю Villa delle rose в Олегії, який розташований в декількох кілометрах від аеропорту Мілан-Мальпенса.

Як повідомляють італійські ЗМІ, на даний момент невідомі причини смерті іноземного громадянина, а також обставини, при яких сталася трагедія. За попередніми даними, на тілі українця не було виявлено слідів насильницької смерті. Також невідомо, чи міг молодий громадянин України вчинити самогубство.

Є підозри, що чоловік вживав наркотичні засоби та саме передозування могло стати ймовірною причиною його смерті. Тіло направлено на експертизу.

Відомо, що молодий чоловік зняв кімнату в готелі напередодні, а 3 лютого його без ознак життя знайшов персонал, який прийшов провести щоденне прибирання номера. На місце події викликали медиків і поліцію.

Лікарі констатували зупинку серця. Поліція розпочала розслідування, аби з'ясувати всі обставини загибелі іноземного громадянина.

Готель, в якому сталася трагедія, розташований недалеко від аеропорту і там часто зупиняються ті, хто прибув в Мілан пізно вночі або збирається вилетіти рано вранці.

Слідство встановлює маршрут українця і з'ясовує, чи були у нього попутники та що він робив саме в цьому готелі.

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