В Италии обнаружили мертвым молодого украинца: первые детали трагедии

В Италии обнаружили мертвого украинца (Коллаж РБК-Украина)

Полиция рассказала первые подробности о гибели украинца в Италии

В Италии обнаружили мертвым 23-летнего гражданина Украины. Его тело нашли работники гостиницы Villa delle rose в Олегии, которая расположена в нескольких километрах от аэропорта Милан-Мальпенса.

Как сообщают итальянские СМИ, на данный момент неизвестны причины смерти иностранного гражданина, а также обстоятельства, при которых произошла трагедия. По предварительным данным, на теле украинца не было обнаружено следов насильственной смерти. Также неизвестно, мог ли молодой гражданин Украины совершить самоубийство.

Есть подозрения, что мужчина употреблял наркотические средства и именно передозировка могла стать вероятной причиной его смерти. Тело направлено на экспертизу.

Известно, что молодой человек снял комнату в гостинице накануне, а 3 февраля его без признаков жизни нашел персонал, который пришел провести ежедневную уборку номера. На место происшествия вызвали медиков и полицию.

Врачи констатировали остановку сердца. Полиция начала расследование, чтобы выяснить все обстоятельства гибели иностранного гражданина.

Гостиница, в которой произошла трагедия, расположена недалеко от аэропорта и там часто останавливаются те, кто прибыл в Милан поздно ночью или собирается вылететь рано утром.

Следствие устанавливает маршрут украинца и выясняет, были ли у него попутчики и что он делал именно в этой гостинице.