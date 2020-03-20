В Італії масово гинуть українці: число жертв коронавіруса лякає

Коронавірус продовжує забирати життя людей і за станом на 20 березня в Україні зареєстровано 26 випадків зараження, в тому числі та три смерті. Однак українці гинуть від коронавірусу не тільки в нашій країні, але і за її межами.

Як повідомляє голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, в провінції Бергамо померла жінка родом з Львівської області та за попередніми даними – від COVID-2019.

"Повідомляють наші співвітчизники, що 19 березня, в містечку Романо-ді-Ломбардія, в провінції Бергамо, від коронавірусу померла ще одна громадянка України, Галина, з Львівської області. Це вже друга жертва коронавірусу серед української громади в Італії. Вічна пам'ять і співчуття рідним", - написав Городецький.

Він додав, що за інформацією від представників української громади в Італії, це вже шоста смерть в цій країні, а не друга. Також уточнюється, що загибла українка була родом з Сокальського району Львівської області.

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В Італії за даними представників громади загинули від коронавірусу ще п'ять осіб:

Пані Ольга, 59 років, померла в Бергамо 9 березня.

Пані Надя, 71 рік, померла 13 березня в провінції Тревізо.

Пані Марія, 67 років, поховали в Італії.

Пані Раїса, 65 років, місто К'яри.

Також стало відомо про смерть чоловіка, 1980 року народження з міста Ровато.

Єдиний офіційно підтверджений випадок – це смерть українки Раїси Малишевої з міста Брешія 13 березня. У Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію про її загибель. По інших випадках на цей момент офіційного підтвердження немає.