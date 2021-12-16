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В Італії 81-річний професор убив доглядальницю-українку: її знайшли лежачою на підлозі в калюжі крові

Автор: Роман Мирончук

В Італії 81-річний колишній професор убив 67-річну українку, яка працювала доглядальницею у його сестри. Інцидент стався на вулиці Гамбарделла в Торре-Аннунціата.

Про це повідомляє місцевий телеканал StabiaChannel.

Українку знайшли лежачою на підлозі в калюжі крові. Вона була вбита колишнім професором математики середньої школи. Чоловік застрелив її зі зброї.

Прокуратура Торре Аннунціата вже почала розслідування у цій справі. Причини, за якими чоловік вистрілив на даний момент невідомі. Правоохоронці також перевіряють, як у нього в будинку виявилася вогнепальна зброя.

Нагадаємо, в Італії чоловік вбив свою дружину-українку і втік. Його засудили до 16 років ув'язнення, але він втік з країни і тепер знаходиться в міжнародному розшуку.

Крім тюремного терміну, Олександр Загарюк повинен заплатити 100 тисяч євро штрафу на користь дитини і 60 тисяч євро на користь матері загиблої. Суд також засудили компаньйона його матері. Його звинуватили у сприянні втечі чоловіка в Україну незадовго до арешту.

Ми також писали про те, що в аеропорту Італії померла 60-річна українка. При цьому після смерті її цинічно обікрали. Жінка поверталася додому в Україну, але перед польотом їй різко стало погано. Лікарі не змогли нічого зробити.

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Італіяпреступления