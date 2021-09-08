В аеропорту Італії померла українка: після смерті її цинічно обібрали

В аеропорту Неаполя померла 60-річна українка, яка поверталася додому. Ганні Бурак стало погано перед польотом і медики не змогли її врятувати.

Все сталося 3 вересня в аеропорту Каподічіно в Неаполі. Ганна хотіла повернутися в Україну, але доля розпорядилася інакше. Але весь жах полягає в іншому - трохи пізніше з'ясувалося, що у неї в цей час були вкрадені всі речі, в тому числі й готівкові гроші, які на той момент були при ній.

"Людській підлості немає меж. Жінка померла перед тим, як вилетіти на батьківщину до близьких, яких вона не бачила роками, але хтось обікрав її",-написав Абейте.

Незабаром поліція повинна провести розслідування і з'ясувати, обікрали чи Анну в аеропорту або після доставлення її тіла в морг.

Правоохоронці Неаполя вже почали свою роботу і всіма силами намагаються знайти злочинців.

Анна Бурак кілька років жила в маленькому містечку Валло ді Діана, де працювала доглядальницею і волонтером. Про це повідомила Українська Газета IT.

Анна Бурак померла в аеропорту Італії (фото: facebook.com/lucaabeteofficialpage)