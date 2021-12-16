В Италии 81-летний профессор убил сиделку-украинку: ее нашли лежащей на полу в луже крови

В Италии 81-летний бывший профессор убил 67-летнюю украинку, которая работала сиделкой его сестры. Инцидент произошел на улице Гамбарделла в Торре-Аннунциата.
Об этом сообщает местный телеканал StabiaChannel.
Украинку нашли лежащей на полу в луже крови. Она была убита бывшим профессором математики средней школы. Мужчина застрелил ее из оружия.
Прокуратура Торре Аннунциата уже начала расследование по этому делу. Причины, по которым мужчина выстрелил на данный момент неизвестны. Правоохранители также проверяют, как у него в доме оказалось огнестрельное оружие.
Напомним, в Италии муж убил свою жену-украинку и сбежал. Его приговорили к 16 годам заключения, но он сбежал из страны и теперь находится в международном розыске.
Кроме тюремного срока, Александр Загарюк должен заплатить 100 тысяч евро штрафа в пользу ребенка и 60 тысяч евро в пользу матери погибшей. Суд также осудили компаньона его матери. Его обвинили в содействии побега мужчины в Украину незадолго до ареста.
Мы также писали о том, что в аэропорту Италии умерла 60-летня украинка. При этом после смерти ее цинично обокрали. Женщина возвращалась домой в Украину, но перед полетом ей резко стало плохо. Врачи не смогли ничего сделать.