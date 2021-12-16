В Италии 81-летний профессор убил сиделку-украинку: ее нашли лежащей на полу в луже крови

В Италии 81-летний бывший профессор убил 67-летнюю украинку, которая работала сиделкой его сестры. Инцидент произошел на улице Гамбарделла в Торре-Аннунциата.

Прокуратура Торре Аннунциата уже начала расследование по этому делу. Причины, по которым мужчина выстрелил на данный момент неизвестны. Правоохранители также проверяют, как у него в доме оказалось огнестрельное оружие.

Украинку нашли лежащей на полу в луже крови. Она была убита бывшим профессором математики средней школы. Мужчина застрелил ее из оружия.

Напомним, в Италии муж убил свою жену-украинку и сбежал. Его приговорили к 16 годам заключения, но он сбежал из страны и теперь находится в международном розыске.

Кроме тюремного срока, Александр Загарюк должен заплатить 100 тысяч евро штрафа в пользу ребенка и 60 тысяч евро в пользу матери погибшей. Суд также осудили компаньона его матери. Его обвинили в содействии побега мужчины в Украину незадолго до ареста.

Мы также писали о том, что в аэропорту Италии умерла 60-летня украинка. При этом после смерти ее цинично обокрали. Женщина возвращалась домой в Украину, но перед полетом ей резко стало плохо. Врачи не смогли ничего сделать.