Винищувачі з Білорусі летять у бік України (відео)

Дане відео - зі Жлобино Гомельської області.

Зауважимо, що жителі Білорусі прямо зараз пишуть у соціальних мережах, що чують звуки великої групи вертольотів в районі міста Речиця, що під Гомелем (біля військової частини).

А мешканці гомельського району Наруля "не можуть спати через гудіння літаків та вертольотів".

Відомо також, що зараз у Мозирському районі Гомельської області базуються гелікоптери повітряно-космічних сил РФ.

Про можливе наближення до України винищувачів з Білорусі близько першої години ночі писав у Twitter журналіст The Washington Post і Foreign Policy Семюель Рамані.