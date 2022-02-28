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Винищувачі з Білорусі летять у бік України (відео)

Автор: Styler

Винищувачі з Білорусі летять у бік України. Їх зафіксували близько другої години ночі 28 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Дане відео - зі Жлобино Гомельської області.

Зауважимо, що жителі Білорусі прямо зараз пишуть у соціальних мережах, що чують звуки великої групи вертольотів в районі міста Речиця, що під Гомелем (біля військової частини).

А мешканці гомельського району Наруля "не можуть спати через гудіння літаків та вертольотів".

Відомо також, що зараз у Мозирському районі Гомельської області базуються гелікоптери повітряно-космічних сил РФ.

Про можливе наближення до України винищувачів з Білорусі близько першої години ночі писав у Twitter журналіст The Washington Post і Foreign Policy Семюель Рамані.

Раніше у Центрі протидії дезінформації, що функціонує при РНБО, повідомляли про загрозу військових провокацій з Білорусі.

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