Топ-5 самых опасных существ в мире

Скорпионы - 3300 человек в год

Эти древние, агрессивные пресмыкающиеся жалят своим хвостом и впрыскивают яд в жертву. Из более чем 2600 видов паукообразных только около 25 содержат достаточно мощный токсин, чтобы убивать людей.

Одним из самых опасных является Deathstalker. Эти желтые носители смерти можно встретить в сухих и засушливых ландшафтах и пустынях Северной Африки и Ближнего Востока. С ними нельзя шутить.

Яда, которое несет "ловец смерти", достаточно, чтобы убить тех, кто имеет медицинские проблемы, включая заболевание сердца. Здоровые взрослые люди, как молодые, так и пожилые, также могут быть убиты от жала этого скорпиона, но это менее вероятно.

Внешний вид скорпиона-убийцы (фото: Википедия)

Триатомовые клопы - 10 000 человек в год

Клопы-убийцы являются основными распространителями смертельной болезни Шагаса. Благодаря этому эти кровожадные насекомые-хищники представляют реальную угрозу в Центральной и Южной Америке.

Болезнь Шагаса потенциально смертельна и передается через укус клопа или употребление холодной пищи или напитков, которые были заражены насекомым и/или его фекалиями, которые являются переносчиками вируса.

По данным Панамериканской организации здравоохранения, это ужасающее заболевание, поражающее сердце, а также пищеварительную и нервную систему. Самое опасное, что болезнь может передаваться от матери к ребенку через плаценту во время беременности.

Внешний вид клопа-убийцы (фото: Википедия)

Змеи - 138 000 человек в год

Опасных змей можно встретить по всему миру. Они могут убивать людей разными, но всегда жестокими способами. Черная мамба, например, может убить человека всего двумя каплями яда от укуса, тогда как питоны могут полностью проглотить взрослого человека.

Самые распространенные случаи смерти людей от змей происходят из-за ядовитых укусов. Однако, по данным Минздрава, особые "счастливчики" после встречи с опасной змеей имеют дело с ампутациями и прочими пороками.

Как выглядит черная мамба (фото: Википедия)

Как выглядит ковровый питон (фото: Википедия)

Человек - 400 000 жертв в год

Технически люди являются вторым наиболее опасным животным на планете, когда дело доходит до убийств себе подобных. По крайней мере, если считать убийства.

Согласно мировым данным, на 2019 год во всем мире насчитывалось 0,7% смертей, являвшихся следствием убийства. В Латинской Америке уровень убийств выше, чем в других частях света, причем на убийства в Сальвадоре приходится более 7% смертей.

Люди не одиноки в убийстве себе подобных. Это происходит во всем животном мире.

Жизненный цикл человека – эмбрион, которому 5 недель (фото: Википедия)

Комары - 725 000 человек в год

Комары – самые опасные животные в мире, которые ежегодно убивают 725 000 человек в результате распространения таких болезней как малярия. Кусают только самки комаров, что делает их наиболее опасными.

Благодаря своей высокой способности к убийству, это крохотное летающее насекомое неоднократно определяло ход человеческой истории, имея важное значение для независимости Америки, а также для взлета и падения Рима.

Малярийная инфекция особенно тяжела в Африке, где на этот регион приходится 95% случаев и 96% смертей по всему миру.

Лучше избегать комаров, если вы планируете путешествовать в районы, где насекомые могут быть проблемой.

Внешний вид обычного комара (фото: Википедия)