Топ-5 животных, которых невозможно приручить или одомашнить

Люди пробовали одомашнить некоторых животных на протяжении веков, но столкнулись с неудачей из-за их настороженности или агрессивности. Некоторые другие животные считаются прирученными, но не одомашненными, сохраняя дикие инстинкты, которые влияют на их поведение.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 5 животных, которых не смог приручить и одомашнить человек.

Еноты

Еноты являются хорошим кандидатом для одомашнивания. Они искусные альпинисты и могут залезать в узкие места, что делает их замечательным рабочим животным. Если их одомашнить, еноты могли бы стать полезными для пожилых людей и людей с ограниченными физическими возможностями.

Вопреки милой внешности, еноты достаточно агрессивны. Они от природы любознательны, любят двигаться, и быстро становятся разрушительными, когда ограничены определенной территорией. Обычно за ними нужно постоянно следить, и они кусаются, когда голодны или злы. Укусы даже могут стать смертельными, потому что могут заразить человека бешенством.

Поскольку еноты могут использовать свои руки как люди, они обычно пытаются открыть все, к чему смогут прикоснуться. Они также являются экспертами в бегстве. На самом деле это основная причина, почему попытки одомашнивания потерпели неудачу. Кроме того, еноты любят быть в одиночестве, не являются социальными животными и не лояльны к людям.

Ракун обыкновенный, енот-полоскун (фото: Википедия)

Лисы

Когда-то мы полностью одомашнили лисиц. Однако они вымерли, и современные попытки одомашнить их снова лишь частично увенчались успехом.

Вымершую лису, которую мы одомашнили, называли фуэгийской или яганской собакой. Интересно, что собака породы фуэгия в свое время не пользовалась особой популярностью. Вероятно, это было связано с тем, что она была не столь полезна, как обычная собака.

Также есть данные, что мы пытались одомашнить лисиц задолго до фуэгийской собаки, но бросили попытки ради кошек, потому что мы не могли определить, для чего использовать лис.

Этих животных сложно одомашнить из-за их невероятного упрямства. Генетик Дмитрий Беляев стремился поменять это в 1950-х годах. Он начал проект по одомашниванию серебристо-черных лис, которые на самом деле являются рыжими лисами, пораженными меланизмом, который является противоположностью альбинизма и делает пораженных животных черными.

Через четыре поколения лисы демонстрировали поведение, похожее на собачье. Они восхищались людьми, виляли хвостами и облизывали своих заводчиков. Сейчас, через пятьдесят поколений они лают, реагируют на людей и понимают жесты. Они также издают звуки, отличающиеся от диких лис.

Проект продолжается и считается успешным. Однако лисы приручены, но не одомашнены.

Пара рыжих лис (фото: Википедия)

Динго

Динго - собаковидные животные, обитающие в Австралии. Несмотря на сходство с собаками, они не считаются собаками и не одомашнены. Австралийские фермеры даже считают их вредителями. Существует теория, что мы частично одомашнили динго тысячи лет назад, прежде чем позволить им вернуться в дикую природу.

Есть небольшая разница в том, как люди одомашнили собак и динго. Хотя собаки считаются компаньонами, ранние коренные австралийцы, вероятно, одомашнившие динго, считали их источником пищи. Кроме того, коренные австралийцы не стали селекционно разводить животных по их благоприятным характеристикам.

Динго в зоопарке в Сиднее (фото: Википедия)

Лоси

Несколько веков назад, когда конница была еще в тренде, король Швеции Карл XI решил, что ему нужно более свирепое животное, которое заменит его лошадей. Животное, которое с первого взгляда заставит врагов убегать с поля боя. Он остановил свои поиски на лосях.

К сожалению для короля, план так и не сработал. Как позже выяснилось, лось был слишком опасным, чтобы приближаться к нему. Ситуация усугубляется во время брачного периода, когда они становятся неконтролируемо агрессивными. Кроме того, лоси восприимчивы к болезням и имеют разнообразный рацион, который трудно обеспечить.

Лоси разумные существа и обычно избегают фронта войны. Когда они все-таки приближаются к полю боя, то убегают в тот момент, когда первый из них погибает. Попытки использовать их в качестве мяса также не увенчались успехом. Животные отказываются идти на бойню, когда понимают, что загнанный туда раньше лось не возвращается.

Иногда лоси проявляют мало страха перед человеком (фото: Википедия)

Койоты

Все попытки одомашнить койота потерпели неудачу, потому что они естественно избегают людей. Заводчики настороженно относятся к этим животным, поскольку они могут быть заражены такими опасными заболеваниями, как бешенство и туляремия.

Однако некоторые люди отважились на эти риски и попытались одомашнить койота. Одним из распространенных методов является скрещивание самца койота с собакой-самкой. Хотя полученный гибрид менее агрессивен по отношению к человеку, он не является настоящим койотом.

Другой метод состоит в том, чтобы отобрать молодых диких койотов от их матерей и приучать их ко взрослой жизни. Дикие койоты становятся менее настороженными к человеку примерно через три поколения, но они все еще не домашние животные.

Многие попытки одомашнить койота закончились тем, что койот нападал на заводчика. Происходит это потому, что близкий к человеку койот часто начинает рассматривать человека как добычу и будет искать лучшее время для нападения. Интересно, что койоты потихоньку одомашниваются естественным путём.

Койот, или луговой волк (фото: Википедия)