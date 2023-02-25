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Истории из музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова представили в Нью-Йорке

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Суббота 25 февраля 2023 16:24
Истории из музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова представили в Нью-Йорке Истории из музея "Голоса мирных" Фонда Ахметова представили в Нью-Йорке (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

24 февраля 2023 года в Нью-Йорке в Соединенных Штатах состоялся юбилейный благотворительный концерт Stand with Ukraine 365, посвященный годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Во время мероприятия был представлен специальный видеоролик от музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, передает пресс-служба фонда.

В концерте приняли участие профессионалы из мира кино, музыки и пляски Украины, США и других стран мира. Почетными гостями стали раненые украинские воины.

Видеосвязью к мероприятию присоединились защитница "Азовстали" Птичка, звезда футбола Сергей Кравцов, группа BoomBox, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, а также мэр Нью-Йорка Донецкой области Николай Ленко.

Собрание от приобретенных билетов будет передано на помощь пострадавшим от войны детям Украины и раненым защитникам нашей страны.

Видеоролик, представленный музеем "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, рассказывает несколько сильных и страшных историй пострадавших от войны украинцев.

Эти истории стали частью архива музея - архива историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.

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Нью-Йорк Вторжение России в Украину