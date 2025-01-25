История вашего рода может тянуться от князей: ищите свою фамилию в этом списке

Украинские фамилии не только отражают культуру и традиции, но и нередко несут в себе историческую память о социальном статусе их носителей. В частности, некоторые из них указывают на принадлежность к княжеским родам, сохраняя след древней благородства.

По словам ученого, такие фамилии часто имеют окончание "ий" или "ич", что подчеркивает их особую историческую значимость.

Например, Сангушко, Острожский и Сапега - это известные родовые имена, которые принадлежали представителям украинской княжеской элиты.

Вот список фамилий, имеющих княжеское происхождение:

Вишневецький

Виговський

Заславський

Корецький

Косаківський

Лукомський

Любомирський

Нимерович

Ружинський

Чорторийський

Чернецький

Хоткевич

Также существуют фамилии, которые указывают на происхождение господствующего класса, а это - господа, шляхта и князья. По данным историков, к таким фамилиям относятся: Шляхтич, Мостипан, Панич, Князевський, Боярський.