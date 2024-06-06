История первого кинотеатра под открытым небом: почему автор этого развлечения не стал миллионером

Ежегодно 6 июня отмечается День кинотеатра под открытым небом. И стоит отметить, что первый такой кинотеатр открылся почти сто лет назад в США.

Кто стал основателем такого кинотеатра и как происходило развитие целой сети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Первый кинотеатр под открытым небом открылся 6 июня 1933 года в Камдене, штат Нью-Джерси. Основателем этого кинотеатра стал Ричард Милтон Холлингсхед-младший.

В начале 30-х годов Ричард работал генеральным менеджером по продажам автомобильной химической компании своего отца Whiz Auto Product. По одной из историй его мать была большой женщиной, которой было неудобно сидеть в обычном кинотеатре.

Ричард начал экспериментировать в своем доме в Камдене, используя свой автомобиль, кинопроектор Кодак 1928 года и два листа, прибитые между двумя деревьями в качестве экрана. Затем он добавил пандус на каждом парковочном месте, чтобы зрители могли поднять переднюю часть своих авто, чтобы видеть экран и не блокировать его другими транспортными средствами.

6 августа 1932 г. он подал патент и в мае 1933 г. получил документы на свое изобретение. С тремя инвесторами, своим двоюродным братом Джоном Смитом, Эдвардом Эллисом и Оливером Уиллетсом он основал компанию под названием Park-it-Theatres. Первоначальные инвестиции - 30 000 долларов.

Строительство началось, когда патент был официально зарегистрирован 16 мая. Менее чем через три недели новый кинотеатр был построен. Их "Автомобильный кинотеатр" площадью 1,6 км открылся на бульваре Адмирала Уилсона в городке Пеннаксен.

Плата составляла по 25 центов за человека и столько же за автомобиль. Стоит отметить, что сейчас в США средняя цена такого кинотеатра - от 9 долларов. Первый фильм, который посмотрели зрители, назывался "Жены, берегитесь" с Адольфом Менжу в главной роли.

В 1935 году Холлингсхед продал кинотеатр и открыл другой. Лицензия на концепцию была передана другой компании, но у нее возникли проблемы со сбором роялти.

А в 1950 году патент был признан недействительным. Фактически изобретатель этого вида отдыха не получил никакой выгоды от своего кинотеатра, кроме заработка за 2 года на продаже билетов.

Один из самых первых кинотеатров под открытым небом (фото: Pinterest)

Впоследствии такие кинотеатры стали открывать по всей территории США, а дальше – мода пошла в разные страны мира и докатилась до Украины. Открывать такие кинотеатры можно было без разрешения его изобретателя.

Одним из самых больших был All-Weather Drive-In в Копиаге, штат Нью-Йорк, где было место для парковки на 2500 автомобилей, детская игровая площадка и ресторан с полным набором услуг на участке площадью 28 акров.

В автокинотеатрах показывали преимущественно фильмы B-класса, то есть не самые лучшие в Голливуде, но в некоторых кинотеатрах показывали те же фильмы, что и в обычных кинотеатрах.

Популярность автокинотеатров резко возросла после второй мировой войны и достигла своего расцвета в конце 1950-х до середины 60-х годов, когда по всей стране было около 5000 кинотеатров.

Автомобили стали иконой американской культуры и типичным местом выходного дня не только для родителей и детей, но и для подростков, которые ищут уединение.

Однако с тех пор рост цен на недвижимость особенно в пригородных районах в сочетании с ростом количества кинотеатров и повышением проката видеозаписей сдерживали рост индустрии автокино. Сегодня в Соединенных Штатах существует менее 500 автокинотеатров.