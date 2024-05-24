История самой большой картины в мире: для нее построят отдельный музей

Кто такой Саша Джафри

Британский художник Саша Джафри довольно популярен. Его заказчиками были Леонардо Ди Каприо, Мадонна и Барак Обама.

Он родился в Британии в 1977 году и его происхождение - от королевского рода Наваба з Авада. Мать - французского происхождения, а отец был дипломатом, который служил послом Пакистана в Ватикане.

Саша Джафри учился в Итонском колледже, а в 2000 году получил степень магистра образовательного искусства в Оксфордском университете.

Сейчас Джафри работает вне системы художественных галерей и жертвует много своих работ или доходы от них на благотворительность. Среди его коллекционеров: Барак Обама, члены британской королевской семьи, сэр Ричард Брэнсон, Пол Маккартни, Леонардо Ди Каприо, Билл Гейтс, Мадонна, Дэвид Бэкхем, Джордж Клуни, Ева Лонгория.

Принц Чарльз поручил художнику создать портреты "14 самых влиятельных мусульман".

Что известно о картине "Путешествие человечества"

В 2020 году Саша Джафри создал самую большую картину в мире - "Путешествие человечества". На ее написание ушло почти 7 месяцев. Площадь этой картины составляет 1600 метров квадратных (как два футбольных поля). Она включает в себя работы детей с 140 стран мира. Именно детские рисунки и стали вдохновением для художника.

У него возникла идея объединить эмоции и переживания маленьких жителей планеты в едином пространстве.

Проект был задуман после разговора с ЮНИСЕФ, где Джафри узнал, что 385 миллионов детей по всему миру живут в крайней бедности. Эти дети имеют вдвое больше шансов умереть в детстве, чем другие, и в последнее время эти цифры выросли более чем вдвое из-за пандемии COVID-19. Джафри увидел в этом возможность что-то изменить.

Художник сказал: "Моя картина "Путешествие человечества" будет способствовать улучшению образования, здравоохранения и связи, а также создавать жизненно важные средства в поддержку беднейших и отчаянно нуждающихся территорий и регионов нашей планеты. Я надеюсь, что мое новаторское произведение поможет в дальнейшем отстаивать глобальную материально-техническую поддержку здравоохранения и санитарии в наиболее пострадавших лагерях беженцев, дебрях, поселках, хижинах, фавелах и бедных общинах мира".

Самая большая картина в мире "Путешествие человечества" (фото: My Modern Met)

"У детей нет инструментов для решения того, что они переживают сейчас. Я хотел бы позвонить детям мира, чтобы дать им возможность выразить свои эмоции", - отметил Саша Джафри.

Во время работы над картиной художник использовал 1065 кисточек и 6300 литров краски. "Путешествие человечества" занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая большая картина в мире.

Джафри признался, что работа была очень тяжелой и он разорвал два диска, но остановиться не захотел. Каждый день он просыпался, пил кофе, обнимал дочь и надевал "малярский костюм"

Британец работал над масштабным произведением в течение 8 месяцев в холле закрытой на карантин гостиницы Atlantis в Дубае. В процессе он планировал создать цельное полотно.

Однако позже он решил разделить его на 70 равных частей для удобства продаж на аукционах. За все 70 частей художник рассчитывал получить около 30 миллионов долларов. Эту сумму он планировал передать в благотворительные фонды для помощи детям.

Саша Джафри и его картина "Путешествие человечества" (фото: Uncrate)

Продажа картины и ее дальнейшая судьба

Однако все пошло не плану Джафри. На аукционных торгах французский бизнесмен в сфере криптовалюты Андре Абдун сделал художнику невероятное предложение. Он объявил, что готов заплатит за все полотно 62 млн долларов.

21 марта 2021 года гигантскую картину продали на аукционе Sotheby’s в Дубае за 62 млн долларов. Это сделало ее одной из самых дорогих картин в мире, проданных при жизни художника.

Новый владелец решил построить для самой большой картины в мире отдельный музей.