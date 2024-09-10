История iPhone: эволюция "яблочного" смартфона с 2007 года по сей день

iPhone (iPhone 2G) (2007)

iPhone 2G стал первым смартфоном Apple и начал настоящую революцию на рынке мобильных устройств. Он был оснащен 3,5-дюймовым сенсорным экраном и камерой на 2 Мп, однако не поддерживал 3G и приложения сторонних разработчиков.

iPhone (iPhone 2G) (2007) (фото: Wikimedia)

iPhone 3G (2008)

iPhone 3G стал вторым поколением и принес поддержку сетей 3G, что значительно повысило скорость передачи данных и улучшило работу приложений.

В этой модели впервые появился App Store, позволивший пользователям загружать и устанавливать приложения, а также был добавлен GPS для навигации.

iPhone 3G (2008) (фото: iMore)

iPhone 3GS (2009)

iPhone 3GS предложил более высокую производительность, улучшенную камеру и новые функциональные возможности. Это был первый iPhone с камерой для записи видео и голосовым управлением Siri. Модель стала доступнее для массового рынка, что способствовало росту популярности продукции Apple.

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iPhone 4 (2010)

iPhone 4 стал новым этапом в эволюции смартфонов благодаря его стильному дизайну со стеклянными панелями в металлической рамке.

Этот смартфон впервые в линейке смартфонов Apple получил высокораздельный дисплей Retina, предложивший невероятно четкое и яркое отображение контента, сразу покорившего пользователей.

Здесь появилась возможность записи HD-видео и вторая камера для видеозвонков FaceTime.

iPhone 4 (2010) (фото: UPI)

iPhone 4S (2011)

Это устройство было знаковым для Apple, поскольку он представил Siri в качестве персонального голосового ассистента, позволившего пользователям взаимодействовать со своим устройством голосом. iPhone 4S получил улучшенную камеру в 8 Мп, а также процессор Apple A5 для повышенной производительности.

iPhone 4S (2011) (фото: UPI)

iPhone 5 (2012)

iPhone 5 удивил пользователей увеличенным 4-дюймовым экраном и тонким, стильным корпусом, что сделало его одним из самых привлекательных смартфонов на рынке.

В нем появился новый разъем Lightning для зарядки и синхронизации. Кроме того, устройство поддерживало LTE, обеспечивая более быстрый доступ к интернету.

iPhone 5 (2012) (фото: CNET)

iPhone 5S (2013)

iPhone 5S стал первым смартфоном с технологией Touch ID для сканирования отпечатков пальцев. Устройство также оснастили процессором A7 - первым 64-битным чипом в мобильных устройствах.

Улучшенная камера с большими пикселями и двойной LED-вспышкой значительно повысила качество снимков при слабом освещении.

iPhone 5S (2013) (фото: TechCrunch)

iPhone 5C (2013)

iPhone 5C отличался ярким пластиковым корпусом в различных цветах, что добавило больше вариантов дизайна для пользователей. По техническим характеристикам он был схож с iPhone 5, сохраняя ту же производительность и экран, но предлагался по более доступной цене.

iPhone 5C (2013) (фото: TechCrunch)

iPhone 6 и iPhone 6 Plus (2014)

В этой линейке Apple увеличила экраны своих смартфонов до 4,7 и 5,5 дюймов соответственно, что сразу же пришлось по вкусу пользователям.

Эти модели получили более тонкий и элегантный дизайн, а также мощные процессоры A8, которые обеспечили улучшенную производительность и графику, а также поддержку новой платежной системы Apple Pay.

iPhone 6 и iPhone 6 Plus (2014) (фото: Forbes)

iPhone 6s и iPhone 6s Plus (2015)

Эти модели были оснащены процессором A9 и поддерживали 3D Touch -новаторскую технологию, которая позволяла устройству различать силу нажатия и реагировать на это разными функциями.

Также iPhone 6s и 6s Plus получили усовершенствованную камеру с функцией Live Photos, которая захватывала мгновения до и после съемки, добавляя динамичность фотографиям.

iPhone 6s и iPhone 6s Plus (2015) (фото: Forbes)

iPhone SE (2016)

iPhone SE объединил в себе мощь современных характеристик с дизайном от iPhone 5s. Внутри устройства находился процессор A9, обеспечивающий высокую производительность и совместимость с новейшими версиями iOS, при этом смартфон предлагался по более доступной цене.

iPhone SE (2016) (фото: Digital Trends)

iPhone 7 и iPhone 7 Plus (2016)

iPhone 7 и iPhone 7 Plus порадовали пользователей улучшенными камерами, мощным процессором A10 Fusion и новым глянцевым черным цветом.

Модель iPhone 7 Plus выделялась большим 5,5-дюймовым дисплеем и двойной камерой. Оба устройства стали водо- и пылезащищенными, а также получили улучшенное качество звука.

В 2016 году Apple отказалась от традиционного аудиоразъема, что вынудило пользователей использовать наушники с разъемом Lightning или приобретать адаптеры для старых гарнитур.

iPhone 7 и iPhone 7 Plus (2016) (фото: HardwareZone)

iPhone 8 и iPhone 8 Plus (2017)

В 2017 году Apple выпустила усовершенствованные версии своих предыдущих моделей с мощным процессором A11 Bionic и обновленным дизайном, включающим стеклянную заднюю панель для поддержки беспроводной зарядки. В этих моделях разъем для наушников отсутствовал, как и в предыдущей версии.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus (2017) (фото: SlashGear)

iPhone X (2017)

iPhone X представил кардинально новый дизайн с безрамочным OLED-дисплеем и заменой Touch ID на технологию распознавания лица Face ID. Этот смартфон также оснащен процессором A11 Bionic, обеспечившим высокую производительность и поддержку дополненной реальности.

iPhone X стал символом инноваций и стиля благодаря своему невероятному экрану, усовершенствованной камере и безопасной системе разблокировки, что сделало его одним из самых ожидаемых смартфонов того времени.

iPhone X (2017) (фото: Macworld)

iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max (2018)

iPhone XR стал более доступной моделью с яркими цветовыми решениями и мощным процессором A12 Bionic. В то же время, iPhone XS и iPhone XS Max предложили пользователям высококачественные OLED-дисплеи, улучшенные камеры и повышенную производительность, став флагманскими устройствами в линейке.

Эти три модели предоставили пользователям разнообразие выбора в плане размеров, дизайна и функциональности, внедряя новейшие технологии на рынке смартфонов.

iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max (фото: Tom`s Guide)

iPhone 11 (2019)

iPhone 11 стал продолжением успешной линейки iPhone XR, привнеся ряд значительных улучшений, включая процессор A13 Bionic и усовершенствованную двойную камеру.

Смартфон был доступен в различных ярких цветах и оснащен дисплеем Liquid Retina, обеспечивающим насыщенные и четкие изображения, что улучшало опыт просмотра контента.

iPhone 11 (2019) (фото: PCMag)

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max (2019)

Эти две модели объединили в себе мощный процессор A13 Bionic, OLED-дисплеи Super Retina и улучшенную тройную камеру, предназначенную для создания профессиональных фотографий и видеозаписей.

Смартфоны выделялись передовыми камерами с режимом ночной съемки, портретным режимом и улучшенной стабилизацией изображения, что делало их идеальными для пользователей, стремящихся к качественной фото- и видеосъемке.

iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max (2019) (фото: CNET)

iPhone SE 2-го поколения (2020)

В апреле 2020 года Apple выпустила второе поколение iPhone SE, которое сочетало доступную цену с высокой производительностью благодаря процессору A13 Bionic. Смартфон сохранил классический дизайн iPhone 8, но обзавелся улучшенной камерой с поддержкой портретного режима и технологии Smart HDR.

iPhone SE 2-го поколения (2020) (фото: IGN)

iPhone 12 и iPhone 12 mini (2020)

iPhone 12 и iPhone 12 mini получили современный дизайн с плоскими гранями и OLED-дисплеем Super Retina XDR, который обеспечивал яркие и контрастные изображения. Также эти модели поддерживали беспроводную зарядку MagSafe.

Оба устройства были оснащены процессором A14 Bionic, что не только улучшило производительность, но и добавило поддержку 5G, делая их готовыми для сетей будущего.

iPhone 12 и iPhone 12 mini (2020) (фото: Tom`s Guide)

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (2020)

iPhone 12 Pro и 12 Pro Max стали флагманскими моделями с процессором A14 Bionic и усовершенствованной тройной камерой, дополненной технологией LiDAR для более точного определения глубины и расширенных возможностей фотографии.

Эти модели отличались от стандартных версий iPhone 12 улучшенным OLED-дисплеем Super Retina XDR и увеличенными размерами, при этом iPhone 12 Pro Max получил самый большой экран в истории iPhone.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max (2020) (фото: Tom`s Guide)

iPhone 13 и iPhone 13 mini (2021)

Линейка iPhone 13 продолжила традиции сочетания стильного дизайна и высокой производительности, представив процессор A15 Bionic и улучшенные возможности камеры.

Обе модели получили функцию Cinematic Mode для создания эффектов глубины в видео, а также поддержку технологий ProRAW и ProRes для профессиональной обработки контента.

iPhone 13 и iPhone 13 mini (2021) (фото: PhoneArena)

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max (2021)

Флагманские модели iPhone 13 Pro и 13 Pro Max отличались процессором A15 Bionic и передовыми технологиями камеры, включая режимы ProRAW, ProRes и улучшенную ночную съемку.

Устройства оснащены OLED-дисплеями Super Retina XDR с поддержкой ProMotion, что обеспечивает плавную и быструю реакцию экрана.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max (2021) (фото: CNN)

iPhone 14 и iPhone 14 Plus (2022)

В iPhone 14 и iPhone 14 Plus был установлен процессор A15 Bionic, а также добавлена поддержка быстрой зарядки и новых функций безопасности, включая Emergency SOS через спутник. Эти модели лишились физического лотка для SIM-карты, предлагая пользователям использовать только eSIM.

iPhone 14 и iPhone 14 Plus (2022) (фото: CNET)

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max (2022)

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый процессор A16 Bionic и обновленный дизайн с Dynamic Island вместо традиционной "челки".

Dynamic Island отображает системные уведомления, сообщения и мультимедийные данные. Камера была улучшена и теперь оснащена сенсором на 48 мегапикселей, что значительно повысило качество фото и видео.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max (2022) (фото: Engadget)

iPhone 15, iPhone 15 Plus

Базовая модель iPhone 15 была с 6,1-дюймовым Super Retina XDR экраном. Оснащен новым чипом A16 Bionic, улучшенной камерой с двойным модулем и USB-C портом. Выпускается в различных цветах и имеет обновленный дизайн с плоскими гранями.

iPhone 15 Plus аналогичен iPhone 15, но с большим 6,7-дюймовым экраном. Идеален для тех, кто предпочитает более крупный дисплей для просмотра контента и игр.

iPhone 15, iPhone 15 Plus (фото: PhoneArena)

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Продвинутая версия с 6,1-дюймовым экраном и новым чипом A17 Pro. Улучшенные камеры с тройным модулем, включая телеобъектив, и прочный титановый корпус. Обладает продвинутыми возможностями съемки и дополнительными функциями для профессионалов.

Самая продвинутая модель iPhone 15 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном. Помимо всех функций iPhone 15 Pro, имеет еще более улучшенные камеры, включая продвинутый перископический телеобъектив для увеличения. Подходит для тех, кто хочет наибольшую производительность и возможности.

iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max (Mashable)