Символ патриотизма. Историк рассказал, как вышиванка вошла в повседневную моду украинцев

Вышиванка вошла в повседневную моду украинцев в конце XIX - начале ХХ века и случилось это благодаря Ивану Франко. Именно он первым надел вышитую рубашку под классический европейский костюм.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию историка Александра Алферова в You Tube.
Первоначально вышиванка была атрибутом простых украинцев, интеллигенция довольно осторожно носила национальный наряд, потому что из-за вышитой рубашки можно было попасть в тюрьму.
"Среди украинских аристократов, которые начали в XIX веке сознательно одевать вышиванку, чем подчеркивали свою самоидентификацию, пальму первенства нужно отдать Елене Пчилке. Потому что это уже была не просто мода, а конкретная позиция. Так же как и у ее дочери Леси, которая сказала, что она Украинка", - говорит историк.
В 1876 году Елена Пчилка выпустила альбом с собранием украинского орнамента. Это поспособствовало популяризации украинской вышивки в мире.
"А вот первым, кто надел вышиванку под классическую европейскую тройку и носил ее постоянно, это был Иван Яковлевич Франко. Именно Франко соединил наш украинский костюм вместе с европейским костюмом. И именно таким образом Франко ввел вышиванку в моду не просто украинской интеллигенции, а в повседневную моду. Это как шотландцы носят свои юбки под смокинги", - добавляет Алферов.
Современник Франко Иван Яцкив писал о нем следующее:
"Праздничная одежда Франко всегда была темно-синей и к ней вышиванка".
Как бы это было не странно, но в советский период в 1920-30-е была первая волна популярности вышиванок. Тогда вышитые рубашки надевали как торжественную одежду и партийные руководители, и простые люди. Здесь следует отметить, что это был общий тренд в советских республиках на народные сорочки, не только с украинскими орнаментами.
После смерти Сталина даже запустили массовое производство трех видов вышиванок: "украинку", "гуцулку" и "чумачку". По воспоминаниям тогдашних писателей, вышиванку "гуцулку" тогда носили во всех республиках.
Вторая советская волна популярности именно на украинские вышиванки длилась с середины 1950-х годов и до начала 1960-х. Это связывают с Никитой Хрущевым, который возглавлял тогда СССР. Он любил украинские вышиванки, часто выходил у них на публику, а другие чиновники брали с него пример. Тогда вышиванка приобрела черты деловой одежды, но уже буквально через десятилетия стала диссидентской и патриотической одеждой.
С восстановлением независимости Украины вышиванка стала снова входить в повседневную моду. А после начала полномасштабного вторжения России - еще и проявлением громадской позиции.
Раньше мы показывали, как стилизовать вышиванку.
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При подготовке публикации также использовались материалы: Vyshyvka-ua.com и Википедия.