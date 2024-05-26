Символ патриотизма. Историк рассказал, как вышиванка вошла в повседневную моду украинцев

Как вышиванка вошла в повседневную моду

Первоначально вышиванка была атрибутом простых украинцев, интеллигенция довольно осторожно носила национальный наряд, потому что из-за вышитой рубашки можно было попасть в тюрьму.

"Среди украинских аристократов, которые начали в XIX веке сознательно одевать вышиванку, чем подчеркивали свою самоидентификацию, пальму первенства нужно отдать Елене Пчилке. Потому что это уже была не просто мода, а конкретная позиция. Так же как и у ее дочери Леси, которая сказала, что она Украинка", - говорит историк.

В 1876 году Елена Пчилка выпустила альбом с собранием украинского орнамента. Это поспособствовало популяризации украинской вышивки в мире.

Елена Пчилка в народном наряде (фото: chytomo.com)

"А вот первым, кто надел вышиванку под классическую европейскую тройку и носил ее постоянно, это был Иван Яковлевич Франко. Именно Франко соединил наш украинский костюм вместе с европейским костюмом. И именно таким образом Франко ввел вышиванку в моду не просто украинской интеллигенции, а в повседневную моду. Это как шотландцы носят свои юбки под смокинги", - добавляет Алферов.

Современник Франко Иван Яцкив писал о нем следующее:

"Праздничная одежда Франко всегда была темно-синей и к ней вышиванка".

Иван Франко в вышиванке (фото: vyshyvka-ua.com/ru)

Украинская вышиванка в советское время

Как бы это было не странно, но в советский период в 1920-30-е была первая волна популярности вышиванок. Тогда вышитые рубашки надевали как торжественную одежду и партийные руководители, и простые люди. Здесь следует отметить, что это был общий тренд в советских республиках на народные сорочки, не только с украинскими орнаментами.

После смерти Сталина даже запустили массовое производство трех видов вышиванок: "украинку", "гуцулку" и "чумачку". По воспоминаниям тогдашних писателей, вышиванку "гуцулку" тогда носили во всех республиках.

Школа в Ровенской области, 1946 год (фото: photo-lviv.in.ua)

Вторая советская волна популярности именно на украинские вышиванки длилась с середины 1950-х годов и до начала 1960-х. Это связывают с Никитой Хрущевым, который возглавлял тогда СССР. Он любил украинские вышиванки, часто выходил у них на публику, а другие чиновники брали с него пример. Тогда вышиванка приобрела черты деловой одежды, но уже буквально через десятилетия стала диссидентской и патриотической одеждой.

С восстановлением независимости Украины вышиванка стала снова входить в повседневную моду. А после начала полномасштабного вторжения России - еще и проявлением громадской позиции.