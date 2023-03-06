Историк раскрыл древние манускрипты о сожжении ведьм во Львове

"До недавнего времени считалось, что ведьм и упырей сжигали в разных местах Галичины, кроме... Львова. Теперь появились новые материалы по этой теме", - отмечает глава Археологической комиссии Научного общества им. Шевченко в Европе, заведующий отделом Института религиоведения во Львовский Музей истории религии.

Процесс над "ведьмами" в старинном Львове

Так, один из документов от 1634 года содержит запись, что той осенью трех львовянок - Еву Гринбарку, Доротею Смиличку и Ева Питлиху обвинили в том, что они своими магическими действиями привели к смерти других лиц. Женщин арестовали и посадили в городскую тюрьму.

"А дальше вообще начали твориться какие-то макабричные вещи. Поскольку ни одна из трех вышеназванных женщин на допросах не признавала себя виновной в занятиях черной магией, то уполномоченные лица из львовского магистрата решили, что для лучшего и более быстрого продвижения этого судебного дела к этим женщинам следует применить более жесткие действия - вывернуть им за спины руки и в таком состоянии подвесить на дыбе", - говорится в публикации.

Современное воспроизведение помещения для пыток в средневековом города (фото из открытых источников)

После таких воздействий вперемешку с иными пытками все три несчастные начали давать нужные суду показания. Так как в то время допросы протоколировались, имеется запись львовского судебного писаря о признаниях арестованных женщин.

Все они рассказали, что совершали магические действия с целью нанесения ущерба другим львовянами, а также якобы вызвали из Потустороннего мира злых духов.

Картина кисти Джона Уильяма Вотергауса "Ведьмовская магия", 1886 год (фото: uk.wikipedia.org)

"Однако, спустя несколько дней, когда женщины находясь и в дальнейшем в тюрьме, немного пришли в себя, то обратились в городской суд с заявлениями, что отказываются от своих предыдущих показаний, поскольку наговорили на себя, так как им помутилось в голове от страшной боли (причем, Ева Гринбарка под присягой утвердила, что ее подвергали пыткам девять раз)", - рассказывает историк.

Тем не менее львовский городской суд признал этих трех женщин виновными по всем статьям обвинения, приговорив к казни.

Как казнили львовянок, обвиненных в колдовстве

Теперь можно только представить, как осуществлялось исполнение: со стен львовской ратуши на Рынке отправилась небольшая процессия судебных исполнителей, палача и некоторых городских чиновников, направившихся в тюрьму, откуда вывели несчастных трех женщин, и пока все шли по улицам к городским воротам, к шествию примкнуло немало львовян, которые собственными глазами хотели видеть "...как будут сжигать тех ведьм".

А вот как описывал все это современник. В сохраненной опубликованной выписке из труда средневекового армянина Симеона Лехаци под названием "Путевые заметки" записано следующее:

"...И снова в 1083 году армянского летоисчисления (то есть 1634 - М.Б.), 12 октября во Львове поймали трех ведьм и разложив за городом большой костер, сожгли их. Три дня во Львове не рассеивался зловонный дым от их сожжения ..."

"Охота на ведьм"

Бандривский задается вопросом, так ли уж нужно было сжигать тех женщин из Львова в те времена... И приводит в качестве ответа записи тогдашнего краковского мещанина, судебного служащего, знатока и составителя сборников городского (магдебургского) права Бартоша Гроицкого в разделе "Доказательства против ведьм".

Он писал, что если вина обвиняемого была доказана, то "...отступник от христианской веры должно быть сожжен. Такой же смертью должен умереть и чародей, и тот, кто кому-то яд дал... Их должны спрашивать о причинах и обстоятельствах использования волшебства, а также о том, какие использовались орудия, как и в какое время, а еще какие слова употреблялись и что делалось. Если упомянуто какие-то вещи - следует провести обыск. Также нужно спрашивать от кого они этому научились, каким образом получили эти способности, сколько раз и против кого вредили..."

Другой тогдашний (примерно 400 лет назад) юрист городского суда из соседнего города Холма, Павел Кушевич добавляет, что:

"...Всяких обоих полов, прибегающих к колдовству и знахарству и соприкасающихся наук запрещенных, которые в них управляются, призывая злых духов и другие дурные дела совершая, да будет сожжен, и та кара да им будет смертной, ибо от Господа Бога отступили, оставили (Его) и под власть нечистого поддались. А что есть также те, которые о таких злодеяниях знали и их утаили или так или иначе им способствовали, и было это дело явное и свидетельствами доказано, тем наказывать на горло".

Древняя гравюра показывает акт сожжения женщины в средневековой Европе (фото из открытых источников)

Казни "ведьм" в Западной Европе и в Украине

Историк сокрушается из-за подобных практик, и отмечает, что хотя уже давно погасли костры на львовских пригородах, и отошли в небытие палачи с их жертвами - "удручающая оскомина все же остается... Как так?"

Также он напоминает, что в Европе людей начали массово сжигать с 1275 года, когда на юге Франции, в Лангедоке, сожгли Анжелику Лабарет, заподозрив ее в ведьмачестве. Тогда же, французы, начали "переводить через огонь" лиц всех возрастов и пола, подозреваемых в антикатолической ереси катаров. Такой способ "очищения человеческих душ" вскоре приняли Германия, Польша, Чехия и другие страны.

Сжигали женщин и мужчин за колдовство и на территории украинской Галичины, причем последнюю "ведьму" тут сожгли "каких-нибудь полтораста лет назад", добавляет он, приводя исследования секретаря комиссии НТШ и действительного члена Пражской и Венской академий наук Владимира Гнатюка в труде от 1912 года "Купание и жжение ведьм в Галичине".