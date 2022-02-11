Справжні причини, через які чоловік перестає любити. Про це багато хто не знає

Робота над відносинами вимагає щоденних вкладень, багато терпіння, витримки і чимало мудрості. Природно, що жінки частіше схильні до емоційних гойдалок, переживань, сумнівів і накручування себе з приводу і без приводу. І деякі перегини можуть стати причиною, що ваш партнер до вас остигає і перестає любити.
Про це пише Cluber.
Проблема не в чоловіках і не в жінках, а в тому, що ми часто не знаємо, як взаємодіяти один з одним і стаємо схожі на сліпих кошенят. Дивіться нижче, що може зруйнувати тендітний зв'язок між вами і підштовхнути чоловіка піти.
Така жінка хоче заповнити собою весь простір в житті чоловіка. Постійні дзвінки, смски, прохання і вимоги зустрічі. Така жінка скасує всі плани, коли її коханий раптом вирішить з'явитися, вона відповість відразу ж на нічний дзвінок і так далі.
Таким чином ви лише покажете чоловікові, що не впевнені в собі, у вас немає власного життя, своєї думки. А кому цікаво проводити час зі своєю тінню, якщо вона і так завжди поруч.
Чоловік вибере в супутниці ту жінку, з якою він зможе відчути себе щасливим. Якщо вам властиво в мить перетворювати муху на слона, скандалити і бити посуд, це з часом навісить ярлик "істерички" і відіб'є у чоловіка бажання грати в таку "російську рулетку". Коли він точно не знає, вилетить в його скроню куля чи ні.
Чоловіки просто-напросто не знають, як себе поводити в таких випадках. А ви стійко починаєте у нього асоціюватися з негативом.
Чоловіча самооцінка, як би нам не здавалося, насправді дуже тендітна. Вони не зізнаються в цьому, але вони теж бояться любові, тому що бояться відмови. На них звідусіль тисне суспільство: чого він повинен досягти, що у нього повинно бути - робота, гроші, успіх, можливість забезпечувати сім'ю.
Коли чоловік не відчуває, що його старання хоч якось винагороджуються, що його хоч хтось цінує - у нього опускаються руки. Цінуйте свого чоловіка і говоріть йому про це, тоді він буде старатися ще більше.
Чоловіки люблять відчувати кохання. Але часто жінки недооцінюють важливість їхніх почуттів. Він просто стримується, але почуттів у нього не менше, ніж у вас. Психологи кажуть, що найголовніше для чоловіка: сексуальне задоволення, підтримка і захоплення ним.
Саме з цієї причини багато чоловіків бояться шлюбу. Вони думають, що перестануть бачитися з друзями, дивитися футбол або пити пиво. Коли чоловік втрачає свій особистий простір, жінка починає втрачати його.
Раніше ми писали, які жінки і чому найчастіше симулюють оргазм.
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