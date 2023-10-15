Истерия или недуг? 7 загадочных массовых "болезней", не поддающихся логическому объяснению

"Танцевальная" чума, 1518 год

В июле 1518 года в Страсбурге (который в то время был частью Священной Римской империи) произошла вспышка так называемой "танцевальной" чумы.

Тогда женщина по фамилии Троффеа (Troffea) вышла на улицу города и принялась безудержно танцевать. В течение недели к ней присоединились еще 34 человека, а в течение месяца - около 400 человек (преимущественно женщин). Все они танцевали без остановки в течение нескольких недель подряд, пока не падали от упадка сил.

Эпидемия продолжалась до сентября 1518 года. За это время многие из танцевавших скончались от сердечных приступов, инсультов или физического истощения. Некоторые источники свидетельствуют о том, что в отдельные периоды "танцевальной" чумы умирало до 15 человек в день.

Эти события подтверждаются историческими документами (записями врачей, местными хрониками, документами городского совета и т.д.).

Современники предполагают, что на самом деле в городе могло произойти пищевое отравление психоактивными спорыньями (болезнь злаков, вызываемая специфическими грибами). Алкалоиды, содержащиеся в спорыньях, по химической структуре близки к психоактивному веществу ЛСД (сначала он был синтезирован именно из них).

Салемские "ведьмы", 1692-1693 годы

Пресловутая охота на салемских ведьм - одна из самых известных в истории.

Все началось в январе 1692 года в новоанглийском городе Салем, когда у дочери и племянницы пастора Сэмюэла Перриса (9-летней Элизабет Пэрис и 11-летней Эбигейл Уильямс) появились симптомы неизвестной болезни.

Девушки кричали, издавали странные звуки, прятались под мебелью, при этом их тела приобретали необычные позы. Обе девочки жаловались, будто их кто-то "колол шпилькой и ножом", а когда пастор пытался читать проповедь, они затыкали уши. После того как врач не нашел никаких "физических" причин болезни, он решил, что девушки стали жертвами ведьмы.

Вскоре количество заболевших девушек увеличилось, а беззащитных женщин вокруг (нищих, вдов, служанок, женщин других национальностей) начали массово обвинять в ведьмовстве и казнить.

Преследования ведьм начали выходить за пределы Салема - больных девочек возили в другие города, чтобы и там искать одержимых дьяволом. С февраля 1692 года по май 1693 года в Салеме продолжался массовый судебный процесс. По обвинению в колдовстве 19 женщин были повешены, а один мужчина - убит камнями. В общей сложности было арестовано от 175 до 200 человек (не менее пяти из них умерли).

Современники предполагают, что причиной этих событий могли быть: пищевое отравление (теми же спорыньями), неизвестные в то время болезни, особенности психологии пуритан и заговор детей, массовая истерия.

"Писательский" тремор, 1892 год

В 1892 году у школьниц в одном из регионов Германии начали безудержно дрожать руки, когда они пытались писать. У некоторых из пострадавших наблюдалась амнезия и изменение сознания.

В следующем году подобный тремор был замечен у студентов в Швейцарии.

По мнению современников, так называемый "писательский" тремор, прокатившийся по Европе, мог быть результатом нового метода обучения детей и юношества. Тогда в учебных заведениях вводили регулярные сложные упражнения, которые наносили молодежи физический ущерб.

Некоторые считают, что тремор стал "подсознательным способом избежать страшных уроков письма".

"Безумный Гассер" из Маттуна, 1944 год

В середине 1940-х годов американский городок Маттун (штат Иллинойс) накрыла паника.

Все началось в конце августа 1944 года, когда местная жительница Алин Керни почувствовала ночью странный "приторный сладкий запах" в спальне, после чего у нее случился паралич нижней части тела. Ее муж вспомнил, что, возвращаясь вечером с работы, увидел возле своего дома незнакомца.

История супругов попала на первую полосу местной газеты. В ней предполагалось, что где-то по городу "бродит странный "анестезиолог", распыляющий ядовитый газ. После этого о подобном "опыте" начали рассказывать другие люди. Они также чувствовали ночью странный запах, после чего чувствовали себя плохо. Некоторые рассказывали о кашле и тошноте, другие - о слабости и параличе.

Паника начала распространяться по городу, ведь по мнению местных, рядом с ними находился "анестезиолог-призрак", или "сумасшедший Гассер". Люди перестали выходить из домов, подозревали друг друга.

Таинственного злоумышленника так и не обнаружили. А "жертвы нападающего" довольно быстро оправились и не имели длительных последствий.

Современники считают, что никакого "Гассера" в действительности могло и не существовать. Маттун был небольшим производственным городком, расположенным на пересечении нескольких железных дорог посреди нескончаемых сельских хозяйств. Так что, вероятно, неприятный запах не имел ничего общего со "злоумышленниками".

"Эпидемия майских жуков", 1962 год

В июне 1962 года у рабочих одной из текстильных фабрик в США начали появляться странные симптомы. Около 60 человек сообщили о сыпи на теле, тошноте и онемении.

СМИ быстро ухватились за эту историю, назвав случай "чумой майских жуков", ведь рабочие искренне считали виновными в своих недугах насекомых.

В то же время вызванные на место происшествия энтомологи не обнаружили там никаких следов майских жуков.

Спустя некоторое время психологи, которые общались с больными работниками, обнаружили, что более 90% пострадавших работали в одну смену (большинство из них - сверхурочно). Кроме того, 50% "больных" сообщили о симптомах только после того, как прочли новости в СМИ.

Современники предполагают, что виновниками "эпидемии" стали на самом деле стресс, переутомление и внушение.

"Эпидемия смеха" в Танганьике, 1962 год

В 1962 году на западном побережье озера Виктория (территория современной Танзании) произошла так называемая "эпидемия смеха".

Она началась недалеко от поселка Кашаша, когда небольшая группа учеников в местной школе-интернате начала смеяться. Через неделю смеялось уже полшколы, а через месяц ее пришлось закрыть на карантин.

При этом детей перевели в другие учебные заведения, в которых вскоре также был замечен бесконтрольный смех. "Эпидемия" коснулась более тысячи человек. У некоторых были замечены другие симптомы - сыпь, проблемы с дыханием, обморок. В результате временно были закрыты четыре школы.

Через 6-18 месяцев (в зависимости от района) "эпидемия" исчезла так же быстро и загадочно, как и началась.

"Человек-обезьяна" в Индии, 2001 год

В мае 2001 года в индийской столице Нью-Дели начали появляться множественные свидетельства о встрече людей со странным обезьяноподобным существом. Оно, будто бы, появлялось в ночное время и нападало на людей.

Свидетельства часто были противоречивыми, однако чаще всего описывалось существо около 120 см высотой, покрытое густыми черными волосами, с металлическим шлемом, металлическими светящимися когтями, красными глазами и тремя кнопками на груди.

От ушибов, укусов и царапин якобы пострадали более 15 человек (чаще всего - мужчины с низким социально-экономическим статусом). Некоторые из них спали на крышах из-за жары. Два человека погибли от падений (которые также связали с "человеком-обезьяной") - один человек упал с крыши, другой - на лестнице.

Некоторые считают, что причиной этих событий стала жара, переутомление и массовая истерии на фоне многочисленных сообщений СМИ о "монстре".