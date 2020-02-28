Істерика, сльози та огида: у Києві пограбували квартиру зірки "Скаженого весілля"

Зірка комедії "Скажене весілля" Василина Аполлінарія (Поліна Василина) повідомила про пограбування своєї квартири в Києві. Актриса театру і кіно додала, що покинула домівку всього лише за кілька годин до проникнення злодіїв.

Також дівчина показала у своєму Instagram фото з місця події та зізналася, що зловмисники викрали гроші, техніку та цінні речі.

"Страшно. Рік тому мене відстежили після прем'єри фільму, зламували карти, залякали. У цьому році ситуація ускладнилася. Той страх, який я відчула, коли вставила ключ у замок двері, а вона відразу ж відчинилися - я запам'ятаю назавжди. Істерика, сльози, поліція, нескінченні папери і порожнеча всередині. Огида", - описала Василина свої почуття після інциденту.

У 21-річної актриси вкрали макбук, ноутбук, гроші, золото, срібло, всі прикраси, годинник, жорсткі диски з особистими архівами, навіть парфуми.

Актриса з "Скаженого весілля" Василина Аполлінарія стала жертвою квартирних злодіїв (Фото: instagram.com/vasylyna_apollinariya)

Аполлінарія дуже обурюється: "Питання "За що?!" Ти чесно заробляєш собі на самостійне життя, щось купуєш, зберігаєш дорогі серцю речі... а потім хтось приходить і забирає це у тебе. Чому? Хочеться викинути все, до чого торкалися".

Також дівчина емоційно звернулася до злодіїв, які можуть прочитати її пост.

"Знайте - я бажаю, що б вам це повернулося. Все. Ані більше, ані менше. С*ки", - йдеться у публікації.

Василина Аполлінарія (Фото: instagram.com/vasylyna_apollinariya)

Актриса закликала своїх прихильників до заходів обережності та пильності.

"Будьте уважними. Я намагалася, але для чогось життя мене вирішило перевірити на стійкість. Бережіть себе", - написала вона і додала, що зараз шукає роботу.

Підписники Василини підтримують дівчину і поділяють її обурення, а також пропонують свою допомогу.

Скрін коментарів: instagram.com/vasylyna_apollinariya

Нагадаємо, нещодавно в Києві популярна співачка і модель Камалія стала жертвою злодіїв в ТЦ Ocean Plaza - у неї поцупили смартфон iPhone 11 Pro Max. Втім, через пару днів після неприємного інциденту девайс артистці повернули.