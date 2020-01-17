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Істерика і сльози: Оля Полякова шокувала історією з відпочинку в Мексиці

STYLERПерсони    17.01.2020 - 12:49
Істерика і сльози: Оля Полякова шокувала історією з відпочинку в Мексиці
Оля Полякова шокувала визнанням на відпочинку (фото:

Оля Полякова розповіла про труднощі перельоту в Мексику

Оля Полякова потрапила в неприємну ситуацію на дорозі в Америку, де вона збиралася провести зимові канікули і залишитися там до кінця січня. До речі, 17 січня суперблондинка святкує свої 36 років. Свято Оля має намір відзначити в Майамі.

За збігом несприятливих обставин, зірка втратила свій паспорт з візою в Мексику, також був загублений і паспорт доньки Аліси. В'їхати в Мексику можна тільки з візою, а у артситки при собі залишився тільки паспорт без візи. Але сталося диво. Як виявилося, для візиту в Мексику необхідний тільки паспорт., діюча віза в США і запрошення з посольства.

"Виявивши це, в повній істериці і сльозами на очах, я збираюся залишатися в готелі, вже подумки купую квитки додому в Київ і вирішую проблеми з відновленням документів, як прийшла в голову думка, розібратися з усім по дорозі в аеропорт. І о диво! Нам, звичайно ж, допомагали всі, хто міг: друзі і знайомі в консульстві, але ось що цікаве з'ясувалося. Виявляється, в Мексику не потрібна віза, досить чинного біометричного паспорта, діючої візи в США і Канаду і запрошення з посольства. І дивним чином, протягом півгодини нам роблять це офіційний лист на мене і на Алісу.

Істерика і сльози: Оля Полякова шокувала історією з відпочинку в МексиціОля Полякова в Мексиці (instagram.com/polyakovamusic)

Запрошення Оля роздрукувала, але її до останнього не хотіли пускати в літак, але на цьому хороші новини не закінчилися. Паспорт співачки знайшли в Нью-Йорку.

На щастя, Полякова потрапила в Канкун, де і думає провести незабутні зимові канікули.

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