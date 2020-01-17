Истерика и слезы: Оля Полякова шокировала историей с отдыха в Мексике

Оля Полякова шокировала признанием на отдыхе (фото:

Оля Полякова рассказала о трудностях перелета в Мексику

Оля Полякова угодила в неприятную ситуацию на пути в Америку, где она собиралась провести зимние каникулы и остаться там до конца января. Кстати, 17 января суперблондинка празднует свои 36 лет. Праздник Оля намерена отметить в Майами.

По стечению неприятных обстоятельств, звезда потеряла свой паспорт с визой в Мексику, также был утерян и паспорт дочери Алисы. Въехать в Мексику можно только с визой, а у артситки при себе остался только паспорт без визы. Но свершилось чудо. Как оказалось, для визита в Мексику необходим только биометрический паспорт., действующая виза в США и приглашение из посольства.

"Обнаружив это, в полной истерике и слезами на глазах, я собираюсь оставаться в отеле, уже мысленно покупаю билеты домой в Киев и решаю проблемы с восстановлением документов, как пришла в голову мысль, разобраться со всем по дороге в аэропорт. И о чудо! Нам, конечно же, помогали все, кто мог: друзья и знакомые в консульстве, но вот что интересное выяснилось. Оказывается, в Мексику не нужна виза, достаточно действующего биометрического паспорта, действующей визы в США и Канаду и приглашение из посольства. И удивительным образом, в течение получаса нам делают это официальное письмо – на меня и на Алису.

Оля Полякова в Мексике (instagram.com/polyakovamusic)

Приглашение Оля распечатала, но ее до последнего не хотели пускать в самолет, но на этом хорошие новости не закончились. Паспорт певицы нашли в Нью-Йорке.

К счастью, Полякова попала в Канкун, где и думает провести незабываемые зимние каникулы.