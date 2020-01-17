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Вся в маму! Дочка Полякової в купальнику підкорила стрункістю в Мексиці

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2020 - 11:22
Вся в маму! Дочка Полякової в купальнику підкорила стрункістю в Мексиці
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша Полякова позувала біля океану

Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша, разом з мамою поїхала в Мексику, де проводить час на пляжі, насолоджуючись сонцем і океаном. Дівчина провела зимові канікули в США, де у співачки був запланований тур. Зокрема, вона пройшлася по Нью-Йорку і показала трендовий стріт-стайл образ на Бродвеї. Тепер же настала черга пляжних фото, якими вже встигла поділитися мама Маші, а донька вирішила не відставати від зіркової родички.

Так, Маша зображена на тлі океану в роздільному купальнику ніжного пудрового відтінку з оригінальним оформленням ліфа. Дівчина демонструє струнку фігуру і сміється, прикривши очі. Її довге розкішне волосся заплетене в косу.

"Що може бути краще, ніж сонце, море і пісок, а мій настрій покращують мої улюблені купальники. А що тобі більше подобається, море чи гори?" – поцікавилася дочка "Суперблондинки".

Пляжне фото Маші повністю можна подивитися тут

Вся в маму! Дочка Полякової в купальнику підкорила стрункістю в Мексиці

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники дочки співачки тут же звернули пильну увагу на її пляжний образ і не втрималися від компліментів. Вони вкотре зазначили схожість дівчини і її зіркової мами. Правда, деякі фолловери написали, що купальник Маші не за розміром і трохи завеликий.

  • "Дуже красива"
  • "Красуня, вся в маму"
  • "Маша, ві гарнюня!"
  • "Виглядаєш прекрасно, тільки купальник якось не дуже..Так ніби трусики великі"
  • "Дуже!"
  • "Розумниця! Красуня!"
  • "Красуня, просто нема слів"
  • "Ти дуже-дуже красива, Маша"
  • "Маша, яка ти красива"

Скріншот коментарів

Раніше Маша Полякова поділилася сонячним настроєм на ніжному фото з США. Дівчина влаштувала стріт-стайл фотосет на вулицях Майамі.

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