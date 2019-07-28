Справно все життя працював: Барі Алібасов шокував інтимним зізнанням

Барі Алібасов, якого раніше звинуватили у брехні щодо отруєння, відповів хейтерам, а також поділився інтимними подробицями свого життя з дружиною. Про це інформують росСМИ.

Російський продюсер Алібасов розповів, як хвороба вплинула на його інтимне життя. Так, лідер групи "На-На" сказав, що продовжує справно віддавати подружній борг і з дружиною Лідією Федосєєвої-Шукшиної у них в ліжку все нормально.

"у мене в штанях як встало все, так і стоїть, не падає. З сексом у мене ніяких проблем не було. Напевно, тому що "Кріт" я пив ротом, а не членом. Він все життя справно працював, так і працює. Про спільних дітей з нею не говорили поки, але треба подумати, зараз це модно!" - сказав Алібасов.

Також артист прокоментував чутки про те, що його отруєння є фейком. Він повідомив, що цілих сім днів лежав в реанімації в комі і міг більше не прокинутися.

Барі Алібасов (фото: instagram.com/alibasov_nana)

"Дружина Ліда все це час з 9 ранку до 9 вечора тримала мене за руку, тому що лікар попередив: "Він може не вийти з коми і треба, щоб у нього в руці було щось живе", - повідомив Алібасов.

Нагадаємо, що дочка подружжя продюсера "На-на" Лідії Федосєєвої-Шукшиної Ольга розповіла, що Алібасов потрапив у лікарню через отруєння алкоголем.

Раніше повідомлялося про те, що Барі Алібасов вигнав сина з дому і позбавив його всіх грошей.