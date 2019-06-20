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Барі Алібасов вигнав сина з дому і позбавив його всіх грошей

STYLERЖиття    20.06.2019 - 09:56
Барі Алібасов вигнав сина з дому і позбавив його всіх грошей
Барі Алібасов (фото: instagram.com/alibasov_nana)

Син Барі Алібасова залишився без спадщини

Барі Алібасов вигнав власного сина з дому і позбавив його спадщини. Про це сам продюсер "На-на", який ледве не помер через те, що випив рідину для чищення труб, сказав в інтерв'ю Андрію Малахову.

Шоумен при цьому сказав, що всі гроші після його смерті повинні дістатися "добрим мирянам". Кого саме Алібасов називає "добрими мирянами", він не уточнив.

"Вчора я вигнав сина з дому... Мій спадок дістається добрим мирян", - заявив продюсер після того, як дізнався, що Алібасов-молодший почав ділити спадщину при живому батькові.

Нагадаємо, що Барі Алібасов довгий час перебував на межі життя і смерті. Лікарі і навіть родичі продюсера не вірили, що він зможе піти на поправку. Але коли Алібасову стало краще і він дізнався про настрої сім'ї, то затаїв образу на рідних. Особливо - на сина. І це незважаючи на те, що Алібасов-молодший весь час був поруч з батьком в лікарні.

Барі Алібасов вигнав сина з дому і позбавив його всіх грошей

Барі Алібасов (фото: instagram.com/alibasov_nana)

Трохи раніше, до речі, продюсер вже говорив в одному з інтерв'ю, що позбавив сина права на спадщину. Але тоді він сказав, що віддасть усі гроші на притулки для тварин.

"Я йому сказав вчора, що позбавляю його усієї спадщини. Віддам до притулків для тварин. А він нехай заробляє", - підкреслив продюсер "На-на".

Також стало відомо, що Барі Алібасов-молодший нібито використовував біду з батьком на свою користь. Син продюсера почав непогано заробляти, продаючи телеканалам права на інтерв'ю з відомим родичем.

Раніше повідомлялося, що Барі Алібасова могли отруїти родичі його дружини Лідії Федосєєвої-Шукшиної.

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