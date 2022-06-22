Як використовують картопляну шкірку: лайфхаки досвідчених господинь

Як правильно використовувати зняте з картоплі лушпиння

Для чищення кухонних меблів

Під час приготування на кухні нерідко розлітається жир, видалити який можна за допомогою засобів для чищення з магазину, або ж використовуючи картопляну лущу.

Для цього достатньо просто обробити такою шкіркою поверхню, а потім протерти чистою губкою. Жирні сліди розчиняться дуже швидко.

Для усунення жирних плям на одязі

Якщо на ваш гардероб теж посаджені плями від жиру, видалити їх можна за допомогою картопляної шкірки.

Її потрібно прикласти до плями хвилин на 15, а після - відправити одяг у прання.

Чистка вази зсередини

Предмети декору з вузькою шийкою почистити - справжня проблема, але і тут можна досягти хорошого результату, застосувавши відходи від харчових продуктів і воду.

Для цього слід в миску покласти подрібнену яєчну шкаралупу, порізану картопляну шкірку, змішати їх, і додати гарячу воду. Засіб потім просто вливається в вазу. Потім ємність потрібно потрясти певний час.