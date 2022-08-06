Використовуйте геолокацію смартфона на 100%, щоб знайти близьких, авто чи загублений телефон
Зазвичай користувачі смартфонів використовують геолокацію у виключних випадках. Або тримають її увімкненою постійно, не знаючи нащо воно треба, та як користуватися.
Як корисно використовувати геолокацію на смартфоні - читайте у нашому матеріалі Styler нижче.
Де близькі зараз
Завдяки сучасним програмам, ви маєте можливість бачити, де знаходяться ваші близькі. До вашої уваги найкращі програми з трекінгу та батьківського контролю:
- Glympse
Ця програма - одна з найкращих у списку, адже має значні переваги у порівнянні з іншими. А саме, для того, аби дізнатися, де ваша дитина або родич, йому не треба скачувати цей додаток.
Достатньо відправити текстове посилання, яке відкриє сторінку додатку у браузері, а вам надасть точні координати місцеперебування людину у реальному часі. Програму можна завантажити, як на Android, так й на iOS.
Glympse можна не завантажувати людині, яку ви шукаєте (скріншот)
- Foursquare Swarm
Цей додаток може відстежувати місце знаходження безперервно або, коли вам це зручно (під час запуску додатку). Треба відзначити простий інтерфейс та легкість у користуванні. Також цікавою "фішкою" є рейтинг найвідвідуваніших місць вами або родичами. Програму можна завантажити, як на Android, так й на iOS.
Foursquare Swarm має зручний інтерфейс (скріншот)
- Safe 365
В цьому додатку можна не тільки відстежувати місцеперебування людини, а й ділитися запланованим маршрутом. Найкориснішою функцією додатку є "червона кнопка" - використавши її, додаток повідомить про екстрену ситуацію та надасть інформацію щодо вашого місцерозташування вашим родичам.
Єдиний мінус цієї безкоштовної програми в тому, що вона є лише на Android.
Додаток Safe 365 має "червону кнопку" (скріншот)
Загублений телефон
Якщо ви хочете перестрахуватися на випадок, якщо ваш телефон загубиться, ці програми стануть вам у пригоді.
- "Знайти пристрій"
Це програма від компанії Google, яка дійсно може допомогти вам знайти втрачений телефон. Завдяки цій програмі, ви зможете подзвонити на загублений пристрій або ж заблокувати. На той випадок, якщо пристрій вимкнений, ви побачите місце, де він був востаннє увімкнений.
Це дійсно необхідний додаток для користувачів Android. Інші програми на Google Play - неконкурентоспроможні, тому це - найкращій варіант.
"Знайти пристрій" - найкращий варіант для Android (скріншот)
- Для iPhone
Для смартфонів на базі iOS ніяких додаткових застосунків не треба, аби знайти загублений телефон. Для "яблук" усе передбачено з моменту реєстрації облікового запису в iCloud.
Щоб знайти iPhone, слід використати iCloud-локатор, який покаже місцеперебування вашого телефону.
Пошук загубленого iPhone передбачений від початку (скріншот)
Як знайти авто за допомогою Google Maps
Припаркувавшись у незнайомому районі або в іншому місті, буває важко знайти авто після буденних клопотів. Тому спробуйте використати гугл-мапу, адже це справді просто:
- Відкрийте Google Maps та увімкніть геопозицію
- Натисніть на блакитну крапку, яка показує ваше місцезнаходження
- Далі натисніть "зберегти місце паркування"
- Також ви можете додати фото, аби ще швидше потім знайти авто
- Коли вам треба буде знайти авто, просто натисніть на відмічену крапку на мапі
Місце паркування може запам'ятати ваш смартфон (скріншот)
Все геніальне - просто!
Раніше ми писали про 8 шкідливих програм, які ви негайно повинні видалити зі свого Android.
Також читайте, як прочитати видалені повідомлення у WhatsApp.