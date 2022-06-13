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Як використовувати кавову гущу на городі: допоможе рослинам і відлякає шкідників

Як правильно використовувати кавову гущу на городі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Кавова гуща стане відмінним добривом для ваших рослин - на городі або домашніх квітів. Вона відмінно підживлює грунт необхідними речовинами, відлякує комах і навіть котів.

Як використовувати кавову гущу на городі - читайте нижче.

Як використовувати кавову гущу

У використаній кавовій гущі залишаються корисні мінерали - фосфор, калій і азот. Тому така гуща стає відмінним добривом для рослин.

Можна просто висипати кавову гущу на клумбу або грядку, вона вбереться самостійно і збагатить землю корисними речовинами. Потрібно тільки стежити, щоб шар гущі ні дуже щільним - це може створити "пробку" і перекрити доступ повітря в грунт.

А досвідчені городники рекомендують змішувати кавову гущу з землею в співвідношенні 1:1. І цю землю можна використовувати для горщиків, грядок, саду. А ще така суміш стане ідеальною для проростання насіння.

Гущу можна сильно розбавити водою і використовувати для поливу саду або газону. Ще один варіант - додавати кавову гущу в компост.

Які рослини люблять кавову гущу

Таке підживлення люблять кімнатні та садові гортензії й троянди. Підсипати гущу потрібно постійно, щоб отримати позитивний ефект. Вона допомагає їм залишатися здоровими й легше переносити хвороби. А ще гуща оберігає від мікробів і грибка.

Гуща відлякує шкідливих комах: мух, равликів і мурах. Але будьте обережні, деякі сорти кави можуть залучати черв'яків. Досвідчені садівники радять використовувати приманку і відволікати її черв'яків: насипати трохи гущі купкою і залишати для них. Досить буде однієї чашки в тиждень.

Кавова гуща також відлякує котів - вони перестають використовувати ваші грядки з квітами як туалет.

До речі, раніше ми писали про те, які домашні відходи можна використовувати для добрив.

А ще ми розповідали про те, як позбутися від попелиці та колорадського жука народними способами.

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