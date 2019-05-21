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Велет фізичний і моральний: українці про смерть Маркіяна Іващишина (фото)

STYLERПерсони    21.05.2019 - 18:19
Велет фізичний і моральний: українці про смерть Маркіяна Іващишина (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Маркіяна Іващишин поховають на Личаківському цвинтарі у Львові

Маркіян Іващишин помер у Львові у віці 52 років. Відомий громадський, політичний і культурний діяч і підприємець, який був одним з лідерів "Революції на граніті" 1990 року, помер у вівторок, 21 травня, прямо на вулиці, через розрив тромбу.

Іващишин був засновником мистецького об'єднання "Дзиґа" - культового львівського місця. Також Марек, як його називали друзі, був арт-продюсером кількох мистецьких проектів та організатором музичних фестивалів, співавтором "Львівської газети" і керівником радиопроекта Ініціатива "Niko FM".

21 травня Маркіян Іващишин йшов вулецею разом з другом Андріаном Кліщем. Раптово йому стало погано, він впав. Медики констатували смерть.

Маркіяна Іващишина поховають на Личаківському цвинтарі у Львові.

Велет фізичний і моральний: українці про смерть Маркіяна Іващишина (фото)

Фото: Маркіян Іващишин (facebook.com/andriy.sadovyi)

"Легенда революції на граніті Марек Іващишин... Сьогодні його не стало! Сумно! Ще не висохло чорнило на указі Президента Порошенка про його нагородження до 30-ї річниці Студентського братства Львівської політехніки..." - написав у мережі поет і політик Володимир Цибулько.

"Маркіян був одним з тих, завдяки яким Львів є Львовом. Біль. Співчуття друзям і близьким", - йдеться в повідомленні мера Львова Андрія Садового у Facebook.

"Помер Маркіян Іващишин - голова Студентського Братства Львова у 90-ті, один з організаторів Революції на граніті.... Саме від нього в серпні 90-го року почув про те, що треба організовувати голодування... Пішов велет - і фізичний, і моральний..." - зазначив громадський діяч і бізнесмен Олег Наворенський в Facebook.

Велет фізичний і моральний: українці про смерть Маркіяна Іващишина (фото)

Фото: Маркіян Іващишин (facebook.com/euromaidanlvivi)

Також користувачі мережі зазначають, що Іващишин докладав великі зусилля по перетворенню українського субкультури на культуру, розвиваючи її інституційний каркас.

  • Земля пухом! І Славко Головатий пішов
  • Вічна пам'ять. Співчуття сестрі Лесі
  • Нехай з Богом спочиває
  • Величезна втрата для покоління "революціонерів на граніті", Львова та всієї країни. Траур. Співчуття...

Велет фізичний і моральний: українці про смерть Маркіяна Іващишина (фото)

 

Маркіян Іващишин (фото з відкритих соцмереж)

Маркіян Іващишин народився 6 вересня 1966 року у Львові. Зайнявся громадською діяльністю ще будучи студентом Львівського політеху, звідки його виключили в 1989 році через нездачу заліку, хоча багато хто називав справжньою причиною те, що він був головою "Студентського братства".

У 1990-му Іващишин став одним з керівників "Революції на граніті" - кампанії широкомасштабних акцій ненасильницької громадянської непокори, організованих українською молоддю. Протести тривали з 2 по 17 жовтня 1990 року в УРСР. Стрижнем протестних подій було студентське голодування у Києві на площі Жовтневої революції (нині - Майдан Незалежності). Протести завершилися підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка гарантувала виконання вимог протестувальників.

Іващишин був організатором фестивалів, продюсером груп "Клуб Шанувальників Чаю", "Мертвий Півень", "Dzyga Jazz Quintet", ранніх проектів "Океану Ельзи" та Руслани.

Велет фізичний і моральний: українці про смерть Маркіяна Іващишина (фото)

Маркіян Іващишин (фото: Alex Zakletsky / life.pravda.com.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Києві на 67-му році життя помер український політик, колишній міністр культури і радник президента України Юрій Богуцький.

Як повідомлялося раніше, 20 травня помер австрієць Нікі Лауда, який є триразовим чемпіоном Формули-1.

Також ми писали про те, що в Аргентині померла українська патріотка Березня Стернюк, яка допомагала емігрантам з України. Вона народилася у Львові в 1939 році, але в часи Другої світової війни її родина змушена була покинути рідне місто.

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