RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Іспанії росіяни розмалювали Z-символікою старовинні монументи (фото)

В Іспанії росіяни знову показали себе (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Іспанії представники "русского міра" знову відзначилися. Так, у Барселоні росіяни розмалювали Z-символікою 1000-річний кафедральний собор.

Про цей факт розповіли у Telegram-каналі телеканалу "Київ".

Деталі НП

Так, вандали розмалювали літерами Z – знаками російських загарбників – історичні пам'ятки, зокрема давньоримську стіну.

"Російські мразі в Іспанії розмалювали своєю Z-символікою 1000-річний кафедральний собор та волонтерський центр допомоги українцям у центрі Барселони", - йдеться у повідомленні.

У Барселоні росіяни розмалювали символікою старовинного собору Z (фото: t.me/kyivt)

Зазначається, що подібні випадки у Барселоні траплялися і раніше, особливо у місцях, де роздавали допомогу українцям.

Тепер знак Z з'явився також на античній стіні часів Римської імперії, збудованої між IV та I століттями до нашої ери, зараз це вулиця Де ла Палья. Також місцеві жителі зазначають, що такі "розписи" помічені на проспекті Паралель та на набережній.

Нагадаємо, раніше Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим із РФ.

Крім того, Латвія запровадила обмеження на в'їзд росія через зовнішній кордон ЄС , що обмежить в'їзд громадян РФ із короткостроковими шенгенськими візами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІспанія