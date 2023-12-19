Огненные фонтаны и огромная трещина. В Исландии извергается вулкан: жуткие фото и видео

В Исландии проснулся вулкан . Извержение началось на полуострове Рейкьянес, что на юго-западе Исландии после землятресений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN.

Что известно о вулкане

Вулкан изверг лаву и дым на обширную территорию, угрожая близлежащему городу. До этого в прошлом месяце местные власти эвакуировали почти 4000 жителей рыбацкого городка Гриндавик и закрыли близлежащий геотермальный курорт Голубая лагуна.

Извержение началось к северу от города 18 декабря поздно вечером. С конца октября в районе столицы страны Рейкьявика наблюдается повышенная сейсмическая активность, там были зарегистрированы тысячи подземных толчков.

В гражданской обороне заявили, что извержение произошло быстро и, судя по всему, было "довольно крупным". Сообщается, что лава течет во всех направлениях из большой трещины в вулкане.

В Исландии проснулся вулкан (фото: Getty Images)

19 декабря правительство Исландии заявило, что длина трещины составляет почти 4 километра. В заявлении добавлено, что это четвертое извержение в этом районе с 2021 года и крупнейшее на данный момент.

В прошлом месяце был издан приказ об эвакуации Гриндавика и близлежащих населенных пунктов, запрещающий жителям оставаться в своих домах на ночь, поскольку нависла угроза извержения вулкана.

Город с населением более 3000 человек, который в какой-то момент рисковал оказаться на пути текущей лавы, эвакуирован. Это популярное место среди туристов, поскольку оно находится примерно в 7 километрах от знаменитого геотермального курорта Голубая лагуна.

Извержение не представляет угрозы для жизни, говорится в заявлении правительства Исландии. Людей просят не приближаться к этому району.

В Исландии извергается вулкан (фото: facebook.com/Almannavarnir)

Также смотрите на видео мощное извержение вулкана.