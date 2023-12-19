В Исландии началось извержение вулкана: эвакуировали целый город, закрыты курорты

На полуострове Рейкьянес, что на юго-западе Исландии, после нескольких сильных землетрясений началось извержение вулкана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Из-за угрозы горячих потоков лавы из города Гриндавик было эвакуировано около 4 тысяч человек. Расположенные рядом с вулканом геотермальные курорты были закрыты.

Извержение началось к северу от города вчера поздно вечером. С конца октября в районе столицы страны Рейкьявика наблюдается повышенная сейсмическая активность, там были зарегистрированы тысячи подземных толчков.

В гражданской обороне заявили, что извержение произошло быстро и, судя по всему, было "довольно крупным". Сообщается, что лава течет во всех направлениях из большой трещины в вулкане.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что исландский город с населением около 4 тысяч человек вблизи Рейкьявика может быть серьезно поврежден извержением вулкана, которое ожидается в течение нескольких последующих часов или дней.

Наиболее вероятным сценарием извержения вулканологи видели открытие трещины в земле у Гриндавика. Однако они не исключали возможности извержения на дне океана, которое, вероятно, повлечет за собой большое облако пепла.