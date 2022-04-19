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Як шукати викрадену окупантами людину: ці важливі поради можуть допомогти

Фото: як шукати викрадену людину і куди звертатися (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Російські окупанти на тимчасово зайнятих територіях часто викрадають людей. При цьому в лапи злочинців потрапляють цивільні особи, медики, жінки та навіть діти. Сподіваємося, що вам ці поради ніколи не знадобляться. Але краще знати, як же діяти в таких ситуаціях.

Як шукати викрадену окупантами людину розповів заступник мера Мелітополя Михайло Семикін в ефірі "Громадське радіо".

Потрібно максимально поширити інформацію про викрадення

Рідні зниклої людини повинні написати про це скрізь: в соціальних мережах, звернутися до ЗМІ, на радіо, до волонтерів та громадських організацій. Потрібно вказати ім'я, прізвище та обставини, при яких людину викрали. Також необхідно надати фотографію.

Написати заяву в правоохоронні органи

На тимчасово окупованих територіях українських правоохоронних органів практично немає, але є гарячі лінії СБУ, контакти обласної адміністрації регіону. Потрібно обов'язково повідомити про факт викрадення.

Рідним доведеться звернутися до так званих "органів окупаційної влади" на території міста

На жаль, це теж доведеться зробити. Оскільки це реальний шанс дізнатися інформацію про свою близьку людину, з'ясувати причини та обставини викрадення.

"У Мелітополі є випадки, коли окупаційна влада приймала заяви. Вони говорили, що розглянуть заяву за 3 дні та повідомлять про результат. Звичайно ж, ніхто нічого не розглядав і не повідомляв. Але, як мінімум, контакт був", - пояснив Семикін.

З досвіду, рідні приходять в ці "органи" кілька днів поспіль. На п'ятий-шостий день вдається передати речі для полоненого. Це не є прямим доказом того, що людина дійсно там знаходиться і йому все передадуть. Але це дає надію на те, що викрадена людина жива.

Куди звертатися при викраденні людини

Контакти волонтерів – ось тут.

Гаряча лінія – 1648

Національне інформаційне бюро +38 (044) 287 81 65

Гаряча лінія СБУ +38 (044) 255 84 35, 0 800 500 021

Телефон довіри СБУ 0 800 501 482

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо не можете додзвонитися до рідної людини.

А також розповідали про те, у Запорізькій області жителів просять оперативно повідомляти про викрадення людей росіянами.

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