Шукають уже тиждень: в Одесі одна за одною пропали дві дівчинки (фото)

В Одесі зникли дві неповнолітні дівчинки. Причому одну з них оголосили в розшук більше тижня тому, а друга зникла чотири дні тому. Про це повідомляє ГУНП Одеської області.

Так, 15-річна Наталія Володимирівна Захарченкова оголошена в розшук ще 23 червня. Саме в цей день вона пішла з дому і дотепер про її долю нічого не відомо.

Прикмети дівчинки: на вигляд 14-15 років, зріст 160-165 см, волосся світло-русявого кольору, статура середня, очі сірі, обличчя кругле, "слов'янської" зовнішності.

У день зникнення на дівчинці була біла сукня, на ногах взуті сині в'єтнамки.

В Одесі зникли дві дівчинки (Захарченкова Наталія, фото: od.npu.gov.ua)

А 14-річна Марія Іванівна Терехова зникла 27-го червня близько 11:00 в районі Лузанівки - саме там бачили її востаннє.

Прикмети дівчинки: на вигляд 16 років, зріст 163 см, темне злегка кучеряве волосся довжиною нижче плечей, середньої статури.

У момент зникнення на дівчинці були одягнені сірі бриджі, чорний топ або чорне плаття, на ногах зелені в'єтнамки.

В Одесі зникли дві дівчинки (Терехова Марія, фото: od.npu.gov.ua)

Відзначимо, що обидві дівчинки оголошені в розшук Суворовським відділом поліції. Правоохоронці просять усіх, кому відомо про місцезнаходження дівчаток, повідомляти за номерами (048) 779-42-88, (048) 779-49-70, (096) 145-98-53 або по спецлінії "102".

В Одесі зникли дві дівчинки (колаж: РБК-Україна)

Раніше повідомлялося, що родичі Миколи Тарасова, який зізнався у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко, пройшли перевірку на детекторі брехні. Результати поліграфа показали всю правду про причетність родини Тарасових до страшного злочину.

Також ми писали, що справа про мертву дитину у валізі в Чернівцях обростає страшними деталями. Поліція з'ясувала, що саме мати принесла і викинула ту саму червону валізу.